Pastissers i flequers preveuen una bona campanya de venda de tortells de Reis

Diverses pastisseries i fleques de Tarragona preveuen una bona venda de tortells de Reis, igual o superior que l’any anterior. El tortell de massapà continua sent el més demanat, seguit del de crema, el de nata i d’altres no tan tradicionals, com els de trufa o cabell d’àngel.

«Les comandes han anat a bon ritme des d’abans de Nadal», comenta Josep Gonzalez, propietari de la Pastissera Conde i President del Gremi d’Artesans Pastissers de Tarragona. L’establiment va començar a rebre encàrrecs des d’abans de l’inici de les festes nadalenques, però el 4 de gener va parar d’acceptar-ne, principalment aquells especials que demanen tortells sense fruita confitada o sense gluten, per exemple. Amb tot, Gonzalez remarca que, si algú necessita un tortell d’última hora, li poden oferir un de massapà normal. Aquest tipus continua sent «el rei» d’entre els tortells, seguit del de crema, el de nata i d’altres més esporàdics, com els de trufa o cabell d’àngel.

Pel que fa als preus, el propietari de la Pastisseria Conde explica que enguany els ha apujat un euro: «No és cap benefici per l’empresa, ja que les capses de cartró pels tortells s’han encarit molt». Així, el tortell més gran, per a 10 persones, surt a 48 euros, i, dels més petits, per a 4 persones, a 19 euros. D’altres establiments, com la pastissera Montserrat, han mantingut els preus, tot i que «he apujat els de la resta de productes, com els canapès», declara el seu propietari, Marc Margalef. Explica que produeixen tres mides diferents de tortells de massapà: la petita, per 4-5 persones, costa 20 euros; la mitjana, per 8-10 persones, 30 euros; i la gran, per 12-14 persones, 42 euros.

Margalef afegeix que, enguany, la mida més demanada ha estat la mitjana, tot i que cada cop rep més peticions per a fer tortells grans. També explica que preveuen vendes «igual o superiors a les de l’any passat», sobretot de tortell de massapà i durant el dia 6. Tot i això, comenta que les vendes cada any s’estan repartint més entre els dies 5 i 6 de gener. «Sembla que la gent es menja el tortell la nit de Reis», expressa.

Per la seva banda, Xavi Sistaré, propietari del Forn Sistaré, es mostra «optimista» respecte a les vendes de tortell, principalment perquè l’establiment té l’opció de fer comandes online, i perquè enguany han començat a oferir un tortell sense gluten. Entre aquest, el de massapà i el de crema, que comenta que cada vegada es ven més, espera poder complir les previsions que s’han marcat en el forn.

L’antelació, la clau

Els propietaris dels tres establiments coincideixen en la importància de que la ciutadania demani els tortells amb la major antelació possible, ja que es tracta d’un procés culinari que requereix de certa planificació: «Entre la nit del 4 i la matinada del 5, es couen i fermenten les masses que hem deixat fetes dels tortells. Repetim el procés entre la nit del 5 i el matí del 6» —explica Gonzalez—. «Els artesans necessitem preparació, i, per això, demanem que la ciutadania s’anticipi el màxim possible», afegeix.

Per la seva banda, Sistaré creu que els clients «s’han acostumat a tenir tota mena de tortells en qualsevol moment», com en els establiments que no es dediquen a la pastisseria artesanal. Respecte a això, Margalef explica que ells limiten la producció de tortells de nata i crema, ja que requereixen més temps, i no tenen les instal·lacions ni la mà d’obra de, per exemple, els supermercats. A més a més, remarca que «no pots deixar aquests tortells molt temps a les neveres, perquè la nata és fresca i l’afegim al moment de crear el tortell». Gonzalez declara que succeeix una situació semblant amb les coques de Sant Joan.