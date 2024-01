L’Ajuntament de Tarragona eliminarà la zona ‘agility’ per a gossos del Parc Francolí per a reubicar-la

Tarragona compta, des de fa pocs mesos, amb una zona agility per a gossos al Parc Francolí. Aquest parc, però, encara no s’ha inaugurat. De fet, està previst que mai s’arribi a estrenar. I és que l’Ajuntament ha decidit eliminar aquest nou espai després que alguns veïns, així com l’Escola Cèsar August i la llar d’infants, hagin demanat el seu trasllat a un altre indret de la ciutat. Principalment, perquè consideren que és un equipament «sobredimensionat» i que és més necessari que els nens del centre escolar, així com els residents de la zona, puguin aprofitar l’espai.

El conseller d’Espai Públic, Guillermo García, assegura que «ja s’està treballant per acabar de concretar quina serà la seva nova ubicació». L’edil recorda que, durant el 2023, es va fer una intervenció —projectada per l’anterior govern— a la zona sud del Parc Francolí, que «ha suposat la millora de la zona de pícnic, l’accessibilitat i el mobiliari». «Però, alhora, es va instal·lar una zona agility que s’ha vist que no està del tot ben coordinat amb les necessitats de la població». Així ho considera García per totes les peticions que ha rebut per treure l’equipament del lloc on es troba. Una de les sol·licituds prové de l’AFA Cèsar August.

«L’agility per a gossos ocupa tot el descampat, reduint l’espai disponible per als nostres infants en sortir del centre», apunten en el seu escrit. En aquest sentit, afirmen que el parc infantil que hi ha davant l’escola «es queda petit». A més, estan preocupats per si es generen «problemes de salubritat», així com de «seguretat» per l’augment d’afluència de persones a la zona.

Per aquests motius, insten l’Ajuntament a què «es retiri l’agility i se cerqui una nova ubicació», una demanda que han fet extensiva la directora de la Llar d’Infants Cèsar August i alguns veïns. Tanmateix, l’AFA demana que, a la zona on es troba ara l’equipament, «s’instal·li una zona verda o un parc, on els nens puguin conviure i jugar en un entorn agradable». La primera demanda ha estat acceptada pel consistori, mentre que la segona es contempla com una opció de cara al futur, tot i que encara s’ha d’estudiar.