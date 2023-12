L’Ajuntament de Tarragona aprova definitivament els pressupostos per al 2024

L'Ajuntament de Tarragona ha acomiadat el 2023 de la millor manera, aprovant definitivament el pressupost per a l’any vinent. Així, el consistori podrà comptar amb els nous comptes des del dia 1 de gener del 2024. En el ple extraordinari celebrat ahir, la portaveu del govern municipal, Sandra Ramos, assegurava que aquest fet «ajudarà a resoldre problemes estructurals de l’Ajuntament». «Alguns d’ells tenien a veure amb el fet que el primer o segon mes quedaven inhàbils perquè no es podia gaudir d’un pressupost des de principi d’any», afegia. Per aquest motiu, Ramos i l’alcalde, Rubén Viñuales, van donar les gràcies als grups que han facilitat l’aprovació.

Després de desestimar les al·legacions presentades per la CUP, es va donar llum verda al pressupost del 2024, que serà de 205 milions d’euros. De nou, es va aprovar amb els vots a favor del PSC, ERC, Junts per Catalunya i ECP. La portaveu republicana Maria Roig afirmava que «aquest no és el nostre pressupost, però, amb els acords als que vam arribar —el paquet d’inversions de 4 milions d’euros—, sí respon a les línies d’ERC pel que fa a cohesió i necessitat». L’edil, però, advertia que el sí «no és incondicional» i que «fiscalitzarem».

El portaveu de Junts, Jordi Sendra, assegurava que s’ha tancat «un bon pressupost» i que «les aportacions dels grups el van enriquir». Així, apuntava que s’ha aconseguit que «Tarragona tingui un full de ruta atractiu per al pròxim any». Per la seva banda, Jordi Collado, portaveu d’ECP, tornava a insistir que el nou pressupost «marca maneres de fer importants». Remarcava, sobretot, que partides com les de Cooperació, subvencions o aportacions a empreses municipals «es cobriran des del principi».

Vox i el PP eren l’altra cara de la moneda. Javier Gómez, portaveu de la formació ultradretana, denunciava que els comptes són «incongruents amb la situació de crisi que se’ns havia plantejat» i que hi ha partides «innecessàries». «No podem votar a favor d’un pressupost que es basa en una pujada d’impostos innecessària», criticava la portaveu del PP, Maria Mercè Martorell, qui afegia que «es perd l’oportunitat de tenir uns pressupostos ambiciosos».

El «rasclet» dels 4 MEUR, sense al·legacions

També s’ha aprovat definitivament el 105è modificatiu de crèdit, ja que no va rebre al·legacions. Aquest permetrà recuperar 4 milions d’euros «adormits», que aniran al capítol d’inversions per al 2024, que ascendeix fins als 21 milions. Aquesta mesura va confrontar Jordi Collado (ECP) i Maria Roig (ERC). Mentre els comuns defensen que és «important» passar aquest «rasclet», els republicans consideren que ha estat una «operació de motoserra» i «han caigut moltes partides imprescindibles».