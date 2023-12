El Parc de Nadal de Tarragona, en constant evolució

Amb una cua de famílies rodejant l’exterior del Palau Firal i de Congressos de Tarragona per obtenir entrades, el Parc de Nadal va donar el tret de sortida ahir a una nova edició, enguany dedicada al circ i amb més varietat de tallers, novetats que marquen una nova fase en l’evolució constant de l’activitat.

Així ho va exemplificar Bernat Palau, pare de tres nens, qui ha vist evolucionar el parc des que ell hi anava quan era petit: «Abans era més una fira i es feia en espais oberts, però amb el temps s’han introduït activitats i per a més edats». També va declarar que visiten l’activitat des que el seu fill gran, d’11 anys, té l’edat per fer-ho, i que continuaran venint fins que la seva filla petita se’n cansi.

Bernat no era l’únic veterà dins el Parc. Ana Belén Labodia, mare d’una nena de 8 anys, va explicar que hi van des que aquesta tenia 2 anys. «Quan era petita la guiàvem pel recinte, però ara ella ja decideix què vol fer», va afirmar, a més d’expressar que també ha notat l’evolució de les activitats, cap a bé. Per a altres famílies era la seva primera vegada en el Parc de Nadal, com la de Cristina Solà, qui va visitar-lo amb el seu fill de dos anys: «L’activitat de pintar cares no li ha acabat de convèncer, però segur que trobarem alguna altra cosa, hi ha molts racons diferents», va explicar, entre riures.

Una carpa de circ, un trenet elèctric i inflables de temàtiques concretes, com una torre simulant un castell, aportada per la Colla Xiquets de Tarragona, són algunes de les activitats que els més petits van poder gaudir. A més a més, també hi havia racons per l’aprenentatge, com un stand del Col·legi de Veterinaris sobre la cura d’animals domèstics. Les seves encarregades, Beatriz Corral i Ana Pierola, van declarar que estaven preparades per rebre un nombre elevat de famílies, ja que «es tracta d’una activitat formativa que pot acollir grups de fins a 7 nens». I és que la coordinadora de les activitats no adherides a entitats, Aina Pérez, va remarcar que el dia d’ahir era «de prova, per a detectar i corregir errors», i, així, preparar-se pels dies en què esperen més gent, dijous i divendres.