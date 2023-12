L’Ajuntament de Tarragona demana a la Generalitat una partida per a l’estudi de la qualitat de l’aire

L’Ajuntament de Tarragona ha fet la seva carta als Reis. Bé, realment, al Parlament de Catalunya. I és que els grups parlamentaris estan en plenes negociacions pels pressupostos de la Generalitat per al 2024 i el consistori, ja ha enviat les seves peticions. Entre d’altres, s’ha demanat la inclusió d’una partida de 750.000 euros per a l’elaboració de l’estudi de la qualitat de l’aire del Camp de Tarragona.

Cal recordar que l’Ajuntament ja tenia en marxa la licitació d’un estudi per determinar la contaminació atmosfèrica per compostos orgànics volàtils a la ciutat. Aquest, però, ha quedat paralitzat. El motiu, segons explica el govern municipal, és que no és possible assumir el cost en solitari i és necessari el suport econòmic la Generalitat. A més, creuen que és més adient elaborar una anàlisi a nivell territorial. Així, s’ha volgut fer el pas per reiniciar el procés amb la petició de gairebé 800.000 euros per confeccionar un estudi que anirà més enllà de la ciutat i englobarà molts més municipis.

«Moltes inversions»

«Hem demanat moltes inversions», apuntava ahir l’alcalde, Rubén Viñuales, en una atenció als mitjans. El batlle destacava algunes propostes de «l’àmbit patrimonial». És el cas dels 2 milions d’euros que demana l’Ajuntament per posar en valor el Teatre Romà i el seu entorn. De fet, Viñuales expressava que el patrimoni ha de ser un «eix vertebrador» en la transformació de la Part Baixa. D’altra banda, també s’han demanat partides per als treballs d’excavació i consolidació del Circ Romà (250.000 euros), la Muralla (300.000 euros) i la reserva arqueològica del carrer d’Eivissa (150.000 euros).

D’altra banda, es negociaran inversions per a «equipaments esportius». La més copiosa és la que han demanat per al gimnàs i els vestidors de la piscina de Sant Pere i Sant Pau, que suposaria una injecció de 2,5 milions d’euros. És cert que l’Ajuntament ja té partides pressupostades per dur a terme la seva construcció, però, en cas que la Generalitat accepti aquesta petició, el consistori podria destinar part dels diners que s’havien assignat a aquest projecte a unes altres partides.

També s’han sol·licitat una partida d’1.715.000 euros per renovar la gespa artificial dels camps municipals de futbol —un dels primers projectes anunciats per Viñuales aquest mandat­—, una altra de 850.000 euros per als vestidors del camp de rugbi i una darrera de 700.000 euros per a la incorporació d’unes grades supletòries retràctils al Palau d’Esports de Catalunya.

Pel que fa a les inversions en l’àrea de Territori, s’ha demanat un milió d’euros per tenir un nou CAP Jaume I. L’Ajuntament ha reclamat una altra partida del mateix import per a l’elaboració d’un estudi per traslladar els serveis territorials de la Generalitat a l’antiga presó. A més, han exigit una partida suficient per començar les obres del Fòrum de la Justícia, que està previst que sigui una realitat el pròxim 2026. També cal destacar els 1,5 milions d’euros que s’han sol·licitat per al projecte executiu per a la rehabilitació i millora energètica de l’Escola Sant Salvador.

«Creiem que la Generalitat ha de tenir un paper important a Tarragona», expressava Viñuales, qui ja està a l’espera dels regals que poden arribar a la ciutat aquest 2024.