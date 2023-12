El govern vol convertir l’antic Hotel d’Entitats en el centre cívic del centre de Tarragona

El centre de la ciutat no compta amb cap centre cívic. De fet, els veïns de la zona reclamen des de fa temps la manca d’un equipament d’aquestes característiques. L’Ajuntament, amb l’objectiu de donar resposta a aquesta necessitat, vol convertir l’antic Hotel d’Entitats en un gran centre cívic.

Per dur a terme aquesta transformació, el consistori ha demanat la inclusió d’una partida de 4,5 milions d’euros als pressupostos de la Generalitat per al 2024. Aquests diners es destinaran, principalment, a les intervencions estructurals necessàries per recuperar l’espai i adequar-lo.

Fa justament quatre anys, l’Ajuntament va haver de tancar l’Hotel d’Entitats, ubicat sobre el pàrquing de La Pedrera, a causa de les goteres. En aquell moment, l’espai acollia fins a 22 associacions de la ciutat, les quals van haver de ser reallotjades a diferents centres cívics i altres equipaments municipals. Perquè les entitats puguin tornar a utilitzar-lo, primer cal rehabilitar tota la planta, que ha quedat molt deteriorada.

Tot i que la seva principal funció ha de ser la de centre cívic, les entitats també podran fer ús, de nou, d’aquestes instal·lacions. I és que, segons apunten fonts municipals, el pla d’usos ja contempla l’opció de cedir els diferents espais dels centres cívics a les diferents associacions i organismes.