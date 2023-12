Detinguts cinc ciberdelinqüents a Barcelona i Tarragona després d'estafar 383.000 euros

La Guàrdia Civil ha detingut a localitats de Barcelona i Tarragona cinc ciberdelinqüents que presumptament van estafar uns 383.000 euros a dues empreses i un ajuntament de la Rioja a través dels seus sistemes informàtics. Els detinguts són tres homes i dues dones, amb edats compreses entre els 22 i els 34 anys, naturals de Colòmbia, l'Equador i el Nepal, ha detallat aquest dijous la Guàrdia Civil en un comunicat.

Tots cinc són presumptes autors dels delictes d'estafa tecnològica mitjançant l'accés sense autorització a dades o programes informàtics, en la seva modalitat coneguda com a 'Business E-Mail Compromise' (BEC) i de blanqueig de capitals. Els implicats en aquests fets suposadament van interceptar les comunicacions que dues empreses de La Rioja i un ajuntament mantenien per correu electrònic amb els seus clients.

D'aquesta manera, van aconseguir colar-se en els sistemes informàtics i van enganyar les dues parts per desviar els pagaments cap als seus comptes, fins a aconseguir un botí de 382.810 euros. Aquesta operació ha estat desenvolupada per l'Equip de Delictes Tecnològics de la Unitat de Policia Judicial de la Guàrdia Civil a La Rioja (EDITE) i l'Equip@.

Després de nombroses tasques operatives i d'obtenció d'informació, han aconseguit identificar, localitzar i detenir a les províncies de Barcelona i Tarragona els presumptes responsables d'aquests fets. Segons la Guàrdia Civil, la resposta ràpida i eficaç dels investigadors ha permès seguir l'itinerari dels diners estafats, de manera que s'han bloquejat set comptes bancaris utilitzats pels detinguts i s'han recuperat gairebé 250.000 euros.

La investigació va començar després de la interposició de tres denúncies per part de dues empreses i un ajuntament de La Rioja, per la qual cosa els agents van abordar cada denúncia de forma separada, però en detectar nexes comuns entre totes tres van agrupar l'operatiu en una macrooperació.

L'estudi i l'anàlisi de l'empremta digital deixada pels estafadors va permetre el seguiment i la traçabilitat dels diners, el bloqueig dels set comptes bancaris i la identificació dels cinc ciberdelinqüents que operaven des de Catalunya. Un cop localitzats els domicilis on s'ocultaven, van ser detinguts per a la presa de declaració i posada a disposició de l'autoritat judicial. La Guàrdia Civil ha detallat que la investigació continua oberta, per la qual cosa no es descarten noves detencions.