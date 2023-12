Prop de 600 infants i joves han fet ús dels Patis Oberts de Tarragona en el primer mes d’obertura

La participació en el projecte Patis Oberts engegat ara fa un mes, el passat 18 de novembre, ha estat un èxit. Des de llavors fins aquest últim cap de setmana (16 i 17 de desembre) un total de 586 infants i adolescents han fet ús dels patis oberts de cinc escoles públiques de la ciutat: El Saavedra, Serrallo, Campclar, Sant Pere i Sant Pau i Arrabassada.

“Les dades d’aquest primer mes evidencien que hi havia una demana per part de nombroses famílies tarragonines per poder fer ús d’espais d’esbarjo”, ha manifestat el conseller d’Educació i d’Esports de l’Ajuntament de Tarragona, Berni Álvarez, que ha recordat que precisament per això “vam apostar per ampliar, reforçar i potenciar els Patis Oberts obrint cinc escoles ubicades a diferents zones de la ciutat i garantint la seva obertura durant tot el curs escolar”.

Durant aquestes festes de Nadal els patis restaran tancats i tornaran a obrir el pròxim 13 de gener. Els dies i l’horari d’obertura seran els mateixos: Els dissabtes de 16 h a 20 h i els diumenges de 9.30 h a 13.30 h. Durant aquestes hores, la ciutadania podrà fer ús de les pistes esportives dels patis, duent a terme una activitat esportiva lliure que estarà supervisada per monitors i monitores; i des de Tarragona Esports es facilitarà material esportiu.

L'ampliació i l’impuls del Projecte de Patis Oberts ha estat possible gràcies a la implicació dels centres educatius i al treball transversal entre la Conselleria d’Igualtat a través del projecte Temps x Cures, l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona (IMET) i Tarragona Esports.