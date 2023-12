L’EMT busca solucions per retornar el servei de recàrrega d’abonaments als quioscs

L’empresa encarregada de subministrar el servei de recàrrega dels abonaments de l’EMT en diferents quioscs de la ciutat, CSQ Non Stop Shops, S.L., ha deixat d’oferir aquest servei. L’Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT) està treballant intensament per buscar solucions i ha contactat amb diferents empreses distribuïdores per tornar a posar a disposició de la ciutadania, el més aviat possible, el servei de recàrrega d’abonaments EMT en els punts de recàrrega habituals.

Mentre aquest servei no torni a estar actiu, els usuaris podran utilitzar el servei de recàrrega dels abonaments de l’EMT en els dos Centres d’Atenció al Client. El Centre d’Atenció al Client ubicat a l’estació d’autobusos, en horari de dilluns a dijous de les 8.15 h del matí fins a les 18.30 h de la tarda, i els divendres de les 8.15 h fins a les 15.30 h. I en el nou Centre d’Atenció al Client ubicat a l’oficina de Josepa Massanès, número 14, en horari de dilluns a divendres de 8.30 h a 14.30 h.