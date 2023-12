L’Hospital Joan XXIII de Tarragona adquireix un nou angiògraf

L’Hospital Universitari Joan XXIII ha adquirit un nou angiògraf per dur a terme, especialment, procediments de neuroradiologia intervencionista que anteriorment es derivaven a Barcelona. Actualment, neuroradiòlegs de l’Hospital de Bellvitge venen de dilluns a divendres per fer aquests tipus d’intervencions, moltes de les quals són per donar resposta a codis ictus.

El nou angiògraf té millors funcions i prestacions. El neuroradiòleg Víctor Cuba explica que «el nou angiògraf millora la reconstrucció de les imatges, per tant, hi ha una millor visió, facilita i millora el diagnòstic, i és més precís; el que es denomina ‘medicina de precisió».

També és més segur per als pacients i per als professionals, ja que «té dos plans que permeten escurçar el temps de la intervenció o del procediment i, per tant, disminueix el temps d’irradiació», assegura el doctor Cuba. A més «l’angiògraf també té uns sensors que calibren la radiació emesa», afegeix l’especialista.

Així, doncs, estem parlant d’un instrument d’última generació, de màxima qualitat i precisió, que aporta més seguretat, amb tècniques menys invasives per als pacients, els quals disminueixen el temps d’ingrés i no cal que es desplacin a Barcelona. Tot plegat suposa més comoditat tant per als pacients com per als familiars i menys cost per al sistema.

Aquest 2023, pel que fa a la neuroradiologia intervencionista, l’Hospital ha fet 153 procediments de neuroradiologia intervencionista, 65 dels quals han estat per a ictus. Es preveu que l’any 2024 se’n facin uns 330, 80 dels quals per a ictus. L’angiògraf també permetrà ampliar la cartera de serveis a tots els serveis i unitats de l’Hospital Joan XXIII.