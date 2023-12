Història d’una bandera i dels qui la van fer onejar

Fins a 2.300 homes, agrupats en dos batallons, van formar part de les Milícies Urbanes que es van organitzar a Tarragona durant la Guerra del Francès. Acollits sota la protecció de Santa Tecla, aquests grups de civils tenien com a missió vetllar per la seguretat i l’ordre públic, així com servir de reforç als cossos militars.

A diferència dels soldats, els membres de la Milícia Urbana es podien quedar a la ciutat, fent les feines diàries a la vegada que ajudaven l’exèrcit. Tots aquests homes s’agrupaven sota la Bandera de Santa Tecla, un emblema que ara fa uns anys es va localitzar a molts quilòmetres de la ciutat.

«Vam poder saber que la bandera històrica de Santa Tecla s’havia conservat al Museu de l’Exèrcit de Toledo», explica Elies Torres, museògraf tarragoní i autor, entre altres treballs, de la Maqueta de Tàrraco i de diversos llibres de divulgació històrica.

El problema va ser, però, que els responsables de l’equipament no estaven disposats a cedir la peça: «La bandera encara està allà, i allà seguirà, perquè quan vam demanar recuperar-la la resposta del museu va ser que ens la cedien, si la volíem exposar, amb la condició que la restauréssim i després els la retornéssim».

Mentrestant, a Tarragona, ja s’estava treballant en la recreació històrica de les Milícies Urbanes de Tarragona, i es va decidir fer una rèplica exacta de la bandera perquè fos lluïda durant les seves desfilades. Així va ser com l’any 2013 es va presentar a la ciutat la recuperació de l’escamot de les Milícies Urbanes, i també de la Bandera de Santa Tecla. I, tot plegat, es va fer per la porta gran: a les Festes de Santa Tecla.

Durant l’Ofici a la Catedral, la bandera va ser beneïda per l’arquebisbe Jaume Pujol, i a la tarda va desfilar davant del Braç de Santa Tecla, escortada per l’escamot de les Milícies Urbanes. «Molta gent va quedar sorpresa, perquè no acabava d’entendre què hi feien uns soldats vestits com Napoleó escortant el Braç», explica l’Elies.

Ell, per la seva banda, recorda amb molta emoció aquell moment: «Hi ha documentació que assenyala que la Milícia Urbana surt a la processó de Santa Tecla el 1810, però ja no ho tornarà a fer, perquè el 1811 Tarragona ja no existeix. Tornar a fer-la desfilar més de dos-cents anys més tard va ser molt emocionant». Elies Torres és membre fundador de l’Associació Setge de Tarragona 1811, així com del Projecte Tarragona 1800.

Una fotografia d’aquella desfilada del 2013 il·lustra la coberta del nou llibre de Torres, La Bandera de Santa Tecla i les Milícies Urbanes de Tarragona de 1801, que recull la història de la Milícia i de la seva Bandera. «Aquest llibre és una seqüela del que vam publicar l’any passat, 56 dies.

Crònica il·lustrada del Setge de Tarragona del 1811, on ja parlàvem d’aquestes qüestions, però em va semblar oportú dedicar-li un llibre específic», destaca Torres. El nou volum, que es presentarà dijous a les 19 h la llibreria Adserà de Tarragona, compta amb fotografies de Francesc Sech i il·lustracions d’Hugo Prades i Francesc Riart.