Periodistes japonesos i coreans visiten el Port de Tarragona

El Port de Tarragona ha rebut durant la jornada d’avui la visita de 7 periodistes representants de mitjans de comunicació japonesos i coreans. La trobada, organitzada Acció amb la col·laboració pel Port de Tarragona, ha servit per donar a conèixer les línies estratègiques del futur del Port de Tarragona, principalment l’Ecoport 2027 i el posicionament de Tarragona per cooliderar la transició energètica en el terreny de l’hidrogen verd.

La situació del Port de Tarragona al costat d’un dels pols petroquímics més importants del sud d’Europa és de gran importància per a la creació d’hidrogen verd. L’hidrogen renovable s’emprarà com a matèria primera en la indústria local com a combustible industrial, tindrà usos en mobilitat i es podrà injectar en la xarxa de transport de gas natural. En aquesta trobada s’ha destacat com l’hidrogen serà un pilar clau en la descarbonització industrial i la sostenibilitat econòmica.

La visita ha començat a les 9:30 h amb una benvinguda per part de la directora comercial del Port, Genoveva Climent, i representants d’Eurecat i de la Vall de l’Hidrogen de Catalunya als periodistes asiàtics especialitzats en informació econòmica i industrial.

Aquesta primera part de la trobada ha servit per presentar les infraestructures i serveis actuals del Port de Tarragona, les sinergies amb el clúster petroquímic més important del Sud d’Europa i el seu futur posicionament com a node per a la importació i exportació d’hidrogen. La reunió també ha explicar el projecte de la Vall de l’Hidrogen a Catalunya, un projecte que té com a objectiu liderar la transició energètica a escala nacional. Una iniciativa estratègica de país amb origen tarragoní per crear un ecosistema integrat al voltant de la cadena de valor de l’hidrogen per aconseguir la neutralitat climàtica, l’augment de la competitivitat empresarial i la millora del benestar de les persones.

Per cloure la visita el Port Tarragona ha organitzat una visita per mar de les instal·lacions del recinte tarragoní on s’han explicat i mostrat els avantatges i oportunitats, de present i de futur, d’un Port que enceta una etapa decisiva més sostenible, social i competitiva.

Sobre la Vall de l’Hidrogen de Catalunya i ACCIÓ

Vall de l’Hidrogen de Catalunya és una iniciativa que aglutina tots els agents que integren la cadena de valor de l’hidrogen verd. Formada per 180 empreses, 42 organismes públics, 21 associacions i clústers, 4 cambres de comerç i 12 centres de coneixement i recerca, el seu objectiu és promoure el coneixement, la producció i la implementació d’aquesta alternativa energètica per fer front als reptes del canvi climàtic, però també per incentivar la prosperitat econòmica i social de Catalunya.

ACCIÓ és l’agència per la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya, és el referent per contribuir a la transformació de les empreses catalanes. Té com a missió que l'empresa catalana tingui èxit al mercat global, amb el suport a l'empresa reconeguda nacional i internacionalment per la visió i lideratge en la transformació empresarial.