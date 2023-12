Engega la licitació de la redacció del Pla Director de l'Amfiteatre amb un concurs de projectes

Ja està en marxa el concurs de projectes per a la redacció del Pla Director de l’Amfiteatre, tal i com es va anunciar des de la conselleria de Patrimoni. Al web de Perfil del contractant ja es pot consultar el procediment que es durà a terme, que serà a mode de concurs, amb remuneració establerta per a les cinc millors propostes. El conseller de Patrimoni, Nacho García, apunta que aquesta és una gran notícia, ja que “tira endavant la que s’ha establert com una de les prioritats d’aquest mandat, que es la recuperació de l’esplendor del nostre Amfiteatre” i defineix que aquest document “ha de ser el full de ruta que regirà el futur del monument, la seva conservació i manteniment, així com totes les millores que cal dur a terme”.

Aquest procediment de contractació contemplarà dues fases destacades. En la fase de concurs els participants seleccionats podran aspirar a cinc primers premis i comptarà amb intervenció d’un jurat per a avaluar quina és la millor proposta.

El conseller destaca que “hem apostat per la fórmula del concurs i comptem amb un total de 21.000€, per tal d’atraure l’excel·lència i la seriositat en les empreses que realment estiguin interessades”. Les empreses que es presentin optaran a endur-se de 3.000€ per al 4art i 5è lloc; 4.000€ per al tercer i 5.000€ per al segon millor classificat. El guanyador s’endurà 6.000€ i en una segona fase es procedirà a l’adjudicació del projecte.

El termini per a la presentació de propostes és de 15 dies, però atenent a les dates festives, finalitzarà el proper 12 de gener de 2024.