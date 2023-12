ECP demana iniciar els tràmits ja per habilitar la platja per gossos a Tarragona

El grup municipal d'En Comú Podem presenta aquesta setmana una moció al ple per demanar al govern de l'Ajuntament de Tarragona que inici ja els tràmits necessaris per poder tenir l'autorització que permeti habilitar la platja per gossos la pròxima temporada d'estiu.

Els consellers d'En Comú Podem, Jordi Collado i Toni Carmona, han presentat aquest matí les dues mocions que portaran a votació al ple. La primera de les mocions reclama al Govern del PSC l'habilitació d'un espai per animals de companyia amb tots els serveis necessaris a la platja del Miracle.

Amb En Comú Podem al govern de Tarragona es va impulsar la primera platja per gossos de la història de la ciutat a la mateixa platja del Miracle, disposava d'un espai de 1200 metres quadrats i comptava amb tots els equipaments imprescindibles. Ha revindicat el portaveu, Jordi Collado.

Toni Carmona per la seva part serà l'encarregat de presentar la segona de les mocions del grup, en aquest cas la moció reclama establir una normativa sobre el transport de persones amb diversitat funcional en els autobusos municipals.

Carmona ha explicat que la normativa no és gens clara a l'hora d'identificar quins tipus de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda estan permesos pujar als autobusos municipals de l'EMT. Alguns usuaris han adreçat queixes al grup municipal perquè se'ls ha negat pujar als autobusos municipals pel seu tipus de vehicle.

La moció reclama claredat, una definició clara de quins vehicles per les seves característiques poden o no viatjar en els autobusos municipals, adaptar els autobusos per poder acollir més tipus de vehicles, fer formació en aquest àmbit al personal de l'EMT i campanyes d'informació del tipus de vehicles permesos.

El conseller ha volgut acabar dient que el govern a de garantir l’accés de tothom al tranport public de la ciutat.