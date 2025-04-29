Sortejos
Mireia Molina Plana recull la cistella de Caprabo i Diari Més
Mireia Molina Plana va recollir aquesta setmana la cistella de productes Caprabo que sorteja Diari Més quinzenalment. Així doncs, Marina ja té a les seves mans els productes d'alimentació i cura personal que s'inclouen a la cistella.
El guanyador ha aconseguit la cistella després de participar en el sorteig que es realitza dues vegades al mes des del web www.diarimes.com. Actualment, està en marxa un nou sorteig, el guanyador del qual es donarà a conèixer el pròxim 9 de maig.