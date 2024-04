¿Cuál es la mejor tela para camisetas deportivas?

Hoy en día, podemos encontrar todo tipo de telas aptas para su uso en el deporte y que han sido diseñadas para ofrecer la comodidad y la transpiración necesarias durante el desempeño de estas actividades. Asimismo, ahora se tienen en cuenta aspectos como la elasticidad o la resistencia para que, independientemente de la disciplina a practicar, la prenda siempre sea confortable. Por ese motivo, a lo largo del siguiente artículo, vamos a ver las diferentes telas que podemos encontrar en este campo y analizaremos cuáles son los tipos más adecuados para las camisetas deportivas.

Las telas deportivas y sus diferentes tipos

Tanto si vamos a practicar deporte a nivel profesional como si lo queremos hacer para mantenernos en forma, querremos escoger la ropa deportiva más adecuada, algo que se aplica a la camiseta. No obstante, la elección no termina al acudir a una tienda especializada. Lo cierto es que ahora tenemos diferentes alternativas, y cada una cuenta con sus ventajas, por lo que familiarizarse con sus características nos ayudará a escoger mejor.

Entre los tipos de telas, podemos hacer una distinción básica entre las de origen natural y las de tipo sintético. ¿Y cómo debería ser nuestra camiseta? Entre las ventajas de las telas naturales, encontramos el hecho de que son cómodas y durables, además de transpirables. No obstante, algunas pueden volverse pesadas al absorber el sudor, lo que puede suponer una desventaja en determinados momentos.

Las telas sintéticas, por otro lado, suelen ser más maleables y cuentan con una capacidad de absorción interesante, uno de los motivos por los que muchas marcas apuestan por este tipo de tejidos. Prendas como la camiseta Roly Montecarlo son un ejemplo y ponen en relieve los excelentes resultados que brindan este tipo de tejidos, especialmente en el deporte.

Ejemplos de tejidos aptos para la ropa deportiva

Al margen del tipo de tejido con la que sea confeccionada, la ropa deportiva ha de ser cómoda y debe ser capaz de resistir los rigores propios de la actividad física. Es por eso que la elección del tejido correcto es importante o, de lo contrario, nuestra camiseta podría no cumplir con estos requisitos. Veamos, pues, algunas de las opciones más habituales:

● Poliéster: Se trata de uno de los tejidos más comunes debido a sus numerosas ventajas. Además de duradero y transpirable, es resistente al agua y muy fácil de mantener. Es, sin duda, una opción bastante rentable. En deportes como el fútbol, por ejemplo, se utilizan mucho el poliéster y la popelina (una mezcla de algodón y poliéster) para la confección de camisetas.

● Elastano: Esta fibra sintética recibe otros nombres (como licra o spandex) y se caracteriza por su elasticidad y su resistencia al agua. También hay que tener en cuenta su textura, que es suave y evita las irritaciones por el roce. Sumado a la poca fricción que ofrece, es un tejido muy utilizado en ciclismo y atletismo.

● Neopreno: Aunque es habitual asociar el neopreno a determinadas actividades acuáticas, como el surf o el buceo, lo cierto es que este tejido cuenta con más aplicaciones. Es maleable y con cuerpo, lo que lo hace ideal para crear todo tipo de prendas y elementos. Tal vez no sea tan habitual encontrar camisetas de este material, pero sí podremos elegir entre protectores para muñecas, codos y rodillas, y tendremos a nuestra disposición pantalones, sudaderas o leggins.

Elegir el tejido para nuestra camiseta deportiva, pues, pasa por tener claros los requisitos del deporte que vamos a practicar. No obstante, ciertas telas sintéticas, especialmente como el poliéster o el elastano, pueden ser opciones muy interesantes. Así, lograremos una prenda cómoda, que no nos irrite la piel y que no se vuelva pesada con la humedad, aspectos de gran importancia.