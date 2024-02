El temps d’espera per operar-se a Catalunya és el més baix que s’ha registrat mai

El Departament de Salut fa un balanç positiu del Pla de millora de l’accessibilitat de la ciutadania a l’atenció sanitària, que es va posar en marxa fa un any. L’objectiu era reduir les llistes d’espera per accedir a un especialista, a una prova diagnòstica o a una intervenció quirúrgica. Pel conseller de Salut, Manel Balcells i Díaz, “s’ha recuperat la situació d’abans de la pandèmia”. “Avui estem millor en tots els aspectes respecte de l’any 2019; hem superat, doncs, la pandèmia i la postpandèmia”, ha subratllat.

De fet, les xifres indiquen que els percentatges de persones en llista d’espera per a una intervenció quirúrgica que s’han resolt dins del termini han millorat el 2023 respecte de l’any anterior i que són les millors dades recollides des que hi ha registres disponibles. Oncologia s’ha mantingut en el 99%, la cirurgia cardíaca ha passat del 99% al 100%, la cirurgia garantida del 90% al 97% i, finalment, la resta de cirurgies del 92% al 97%.

El temps de resolució per a una intervenció quirúrgica varia segons la tipologia: oncologia entre 45 i 60 dies: cardíaca 90 dies; les garantides (cataractes, pròtesis de maluc i pròtesis de genoll) 180 dies, i la resta, 365 dies. El 2023 es va tancar amb 39.000 intervencions més respecte de 2022, el que suposa un 11% més, i les intervencions quirúrgiques fora de termini s’han reduït un 61%.

285 motius de consulta

Salut posarà ara el focus en millorar l’accés a les visites als centres d’atenció primària. Amb aquest propòsit, Salut implantarà arreu de Catalunya l’eina denominada programació per motius. La plataforma, “molt interactiva i molt ben desenvolupada”, s’ha testat com a pla pilot el 2023 en 14 equips d’atenció primària distribuïts per tot el territori, i “ha demostrat molt bons resultats”, segons ha explicat el conseller Balcells.

L’eina identifica 285 motius possibles de consulta per definir el temps d’espera, en funció de la urgència. “Uns motius que han de permetre prioritzar-ne aquells que necessiten ser visitats en 24 hores, amb més celeritat (cas d’algú que té febre), i dels que poden esperar uns dies, 3-5 dies (cas de qui té un mal d’esquena des de fa uns mesos)”, ha detallat Balcells. Pel titular de Salut, amb aquest sistema també es garanteix que la persona sigui atesa pel seu metge o metgessa habitual, el que és essencial per al seguiment dels pacients.

Una intervenció quirúrgica a la Fundació Sant Hospital de La Seu d'UrgellDepartament de Salut

Bons resultats globals d’accessibilitat

El Pla de millora de l’accessibilitat de la ciutadania a l’atenció sanitària mesura l’experiència d’accés al sistema. En l’apartat de visites a l’especialista, durant el 2023 les visites fora de termini es van reduir en un 12%.

El 2023 es va tancar amb 165.000 proves diagnòstiques més respecte a 2022, un 21% més, i les proves diagnòstiques fora de termini s’han reduït un 30%.

Pel que fa a les visites als centres d’atenció primària, dos de cada tres persones han tingut visita en 5 dies o menys.

En l’assoliment d’aquestes xifres, el conseller ha apuntat dos factors importants: l’esforç que han fet els professionals de tot el sistema i la inversió econòmica del Pla de 100 milions d’euros, que quedaran com a estructurals per consolidar les millores d’accessibilitat al sistema.

Enquesta de satisfacció

D’altra banda, el grau de satisfacció global de la ciutadania amb l’atenció rebuda s’ha incrementat 0,35 punts, passant del 7,37 del 2022 al 7,72 el 2023, segons el darrer Pla d'enquestes de percepció, experiència i satisfacció d'usuaris (PLAENSA).

Pel que fa al tracte personal que reben els usuaris per part dels metges, es valora satisfactòriament en un 93,1% i el de les infermeres en un 94,8%. Així mateix, la ciutadania valora en un 94,1% les explicacions que rep per part dels professionals de l’atenció primària.