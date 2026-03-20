Clàudia Pérez, de Reus a la Xina
És intèrpret, creadora de continguts i fundadora de Kejia Academy
Clàudia Pérez és traductora i intèrpret, fundadora i directora d’una acadèmia d’idiomes (Kejia) i creadora de continguts. Nascuda a Reus, els designis de la vida la van portar per Torredembarra, Marroc i Granada i, en l’actualitat, s’ha establert a Xina. L’arribada va suposar un «xoc cultural molt fort» i, malgrat haver-ho anat assimilant, s’adona de la seva extraordinarietat en rebre coneguts. «No et puc explicar què és la Xina fins que no vinguis a veure’m», assegura.
De petita, Pérez volia dedicar-se a la música. Les melodies sempre havien sonat a casa i, ella, tocava el violí. Però, en apropar-se a la majoria d’edat, «volia fer altres coses». Conèixer idiomes l’apassionava. Durant Batxillerat, va apuntar-se a una escola de xinès «com a hobby» i «em va acabar agradant». «Podria estudiar traducció», va pensar. Dit i fet, va marxar a Granada per cursar Llengües Modernes i les seves Literatures, somiant dedicar-se a la traducció i la interpretació. L’accident que va patir el seu pare el 2020 va provocar un canvi de paradigma. No només va haver de conviure amb la seva pèrdua, sinó també «haver-me de posar a treballar i espavilar-me». «Per això vaig començar a donar classes, però no tenia cap intenció de ser professora», explica.
Durant la carrera universitària, el seu interès per Xina va revifar. Volia anar d’Erasmus a Pequín. No va obtenir la plaça i «em va quedar l’espineta». L’estiu del 2019, va viatjar a Shenzhen d’au pair. «Vaig estar-hi quatre mesos i em vaig enamorar; em va encantar l’experiència», explica. Va conviure amb una família local, va aprendre molt de l’idioma i, en llicenciar-se, «no sabia què fer». «Si vull perfeccionar el xinès i parlar-lo perfectament, l’únic que puc fer és marxar a Xina», va pensar. «I així ho vaig fer».
Establerta a l’Àsia, va decidir intentar «sobreviure» amb les classes. «Per què no fas vídeos per xarxes socials i, així, pots publicitar-te?», li va plantejar un amic. Va començar amb TikTok i, avui dia, ja reuneix una comunitat de 218.000 seguidors. Va aparèixer a la volta al món de Plex. El boca a boca va funcionar. El novembre del 2023, va unir forces amb una altra professora i «va ser quan va sorgir la idea de tenir una acadèmia». En l’actualitat, Kejia reuneix una vintena de docents, ensenya una desena d’idiomes i ha arribat als 300 alumnes.
Qui visita la Xina per primera vegada viu un xoc cultural «molt bèstia», «sobretot si no parles xinès». «Si ets estranger, vius en una bombolla d’estrangers, és molt difícil fer-te amic d’un xinès», reflexiona. Conèixer l’idioma és una gran porta d’entrada. I és que el país, malgrat no ser perfecte, «està molt més avançat en moltes coses». «Hi ha moltíssimes oportunitats», afirma Pérez. «Sempre recomano a la gent que vingui a la Xina», remata. Per entendre la seva realitat i diversitat i que cadascú es conformi la seva opinió, organitza campaments estivals en què les lliçons es combinen amb la descoberta del país. «La meva idea és que marxin de Xina enamorats, volent aprendre xinès i que vegin que és superdiferent del que s’havien imaginat», assegura.
Clàudia Pérez està «molt contenta amb el que hem aconseguit» i «pretenc centrar-me en això». De cara a un futur, «m’agradaria dedicar-me a la interpretació perquè és el que tenia previst fer», però «no em poso cap mena de pressa». «Per poder ser intèrpret, necessito dominar molt bé el xinès i encara no hi estic per poder interpretar simultàniament», reconeix. «Em veig a la Xina a mitjà termini, uns 6 o 7 anys, i després veurem què em presentarà el futur», conclou.
Sergi Peralta Moreno