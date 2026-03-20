MOBILITAT
Abonament de preu reduït per la línia especial de bus Reus-Barcelona per les obres al Garraf
El títol unipersonal de deu viatges costarà 40 euros i es podrà adquirir a partir d'aquest dissabte
Els usuaris de la línia especial d'autobús Reus-Barcelona, que s'ha habilitat mentre durin les obres dels túnels ferroviaris del Garraf, tindran un abonament a preu reduït. Es tracta d'un títol unipersonal (T-PAT) de deu viatges, que costarà 40 euros.
Aquesta targeta T-PAT es podrà adquirir a partir d'aquest dissabte i serà vàlida durant 120 dies o fins que acabin aquests treballs de millora a la línia R-2 Sud de Rodalies. Els abonaments es podran comprar directament a dalt de l'autobús. Es podran amb targeta de crèdit o pagar en efectiu. En aquest cas es recomana facilitar l'import exacte al conductor, sempre que sigui possible.