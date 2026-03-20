La influencer de Tarragona que va marxar a la Xina i ara triomfa ensenyant idiomes
Clàudia Pérez suma milers de seguidors a les xarxes socials i ha fundat una acadèmia d’idiomes a la Xina
La influencer de Reus Clàudia Pérez ha convertit la seva passió pels idiomes en un projecte d’èxit a la Xina. Amb més de 218.000 seguidors a TikTok i la seva pròpia acadèmia d’idiomes, Kejia Academy, Pérez dirigeix un equip de docents que ensenyen a centenars d’alumnes mentre comparteix la seva vida al país asiàtic.
Nascuda a Reus, la seva història combina curiositat, emprenedoria i valentia. De petita somiava dedicar-se a la música, però la seva passió pels idiomes la va portar a estudiar xinès com a hobby durant el batxillerat, i més tard a cursar Llengües Modernes i les seves Literatures a Granada, amb la idea de dedicar-se a la traducció i la interpretació.
El 2019 va viatjar a Shenzhen com a au pair i aquell primer contacte amb la Xina va canviar la seva vida. Allà va conviure amb una família local, va aprendre l’idioma i es va enamorar del país. “No et puc explicar què és la Xina fins que no vinguis a veure’m”, assegura, recordant el fort xoc cultural que va viure quan va arribar.
Després de graduar-se, va decidir assentar-se a la Xina i provar sort amb classes d’idiomes. Un amic li va suggerir crear contingut a les xarxes per donar-se a conèixer, i el boca a boca va funcionar ja que, avui dia, dirigeix Kejia Academy juntament amb una altra professora, que compta amb uns vint docents i ensenya una desena d’idiomes a uns 300 alumnes.
Per a Pérez, conèixer l’idioma local és la clau per integrar-se i crear oportunitats. A més de les classes, organitza campaments d’estiu que combinen aprenentatge amb l’exploració cultural, amb l’objectiu que els estudiants visquin l’experiència completa del país i s’enamorin de la seva cultura.
Encara que ara se centra en dirigir la seva acadèmia i a crear continguts, Pérez no descarta reprendre el seu somni de la interpretació en el futur. “Per poder ser intèrpret necessito dominar molt bé el xinès, i encara no estic preparada per interpretar simultàniament”, reconeix, mirant a mig termini la seva vida a la Xina i deixant oberta la porta a noves oportunitats professionals.