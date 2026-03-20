La Geganta Mora s'incorpora a la col·lecció de mones de xocolata del Forn Huguet
Els gegants que encara no tenen mona són el Moro, el Negre i la Negra
La Geganta Mora ha estat l'escollida per incorporar-se enguany a la llista del seguici festiu de mones de xocolata que du a terme el Forn de Pa i Pastisseria Huguet. Després de 17 anys impulsant aquesta tradició, la llista de figures de xocolata que s'ofereixen des del negoci ja ofereix tot el bestiari i gairebé tots els gegants del seguici.
Segons explica Ramón de la Fuente, propietari de Forn i Pastisseria Huguet, la dificultat més grossa per fer la figura de la Geganta Mora ha estat «el color del vestit, que és molt llampant, i els detalls d'or que porta. Tot i que no és una de les figures més difícils del seguici». La figura està dividida en cinc peces; el cap, dues peces que formen el cos i els dos braços. Ara mateix els tres gegants que falten per tenir la seva figura de xocolata són el Moro, el Negre i la Negra.
Sergi Peralta Moreno
Per la seva banda, el cap de colla dels Gegants Petits de Reus, Iker Muñoz, valora positivament que s'hagi escollit la Geganta Mora per tenir la seva mona de xocolata. «És veritat que els nens tiren molt cap als Indis o la Vitxeta, així que esperem que això serveixi per impulsar encara més la imatge d'un dels nostres gegants», afegeix. A més, Muñoz assegura que la rèplica de xocolata els ha semblat de molta qualitat: «Veiem que les últimes mones tenen molt de detall, que els dona més realisme. És una molt bona mona de xocolata».