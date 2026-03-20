JUDICIAL
Condemnats a 8 anys de presó tres germans que van participar en un tiroteig entre 2 clans rivals a Reus el 2024
Absolen els dos membres de l'altre grup perquè la prova practicada no és «suficient» per identificar-los com els autors
L'Audiència de Tarragona ha condemnat a vuit anys de presó els tres germans d'un clan familiar per participar en un tiroteig al barri de Sant Josep Obrer de Reus el 17 de gener de 2024. En la sentència que ha tingut accés l'ACN, el tribunal imposa sis anys de presó per un delicte d'homicidi en grau de temptativa i dos anys més pel delicte de tinença d'armes prohibides/modificades amb el de dipòsit d'armes de foc. També els priva del dret a tinença d'armes per un temps superior a tres anys a la pena de presó.
En canvi, ha absolt els altres dos investigats, membres del grup rival, perquè considera que la prova practicada durant el judici no ha estat «suficient» per acreditar que siguin els autors. Fiscalia els demanava 20 i 32 anys de presó.