PATRIMONI
Confiteria Padreny elabora una Casa Navàs de xocolata
Així completa la trilogia de monuments de Reus, París i Londres
La històrica Confiteria Padreny ha elaborat, per Pasqua, una reproducció artesanal de la Casa Navàs feta íntegrament de xocolata. Després d'anys elaborant monuments internacionals com la Torre Eiffel, el Big Ben o el London Eye, els mestres pastissers han volgut tancar la particular trilogia del Reus-París-Londres amb l'edifici modernista.
