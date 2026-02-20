SOCIETAT
El Teatre Fortuny de Reus rep la inspecció favorable en matèria elèctrica i resta a l'espera del sistema contraincendis
El finançament de l'equipament puja a més d'1,1 milions d'euros i ha anat en augment l'última dècada
El Teatre Fortuny de Reus va rebre ahir dijous la inspecció favorable en matèria elèctrica després que el passat dimarts 10 de febrer el consell del Consorci que gestiona l'equipament decidís tancar el teatre perquè no es garantien les condicions de seguretat. Ara cal resoldre les incidències del sistema contra incendis abans de plantejar la reobertura.
Segons ha explicat el regidor de Cultura durant el ple ordinari, Daniel Recasens, la previsió és que divendres 27 de febrer estigui enllestit «els retimbrats, els polsadors i el cabalímetre». Preguntat per la CUP, Recasens ha detallat el finançament del teatre l'última dècada que ha anat augmentant progressivament excepte l'any de la pandèmia. Actualment, és de més d'1,1 milions d'euros.
El finançament del Consorci del Teatre Fortuny de Reus prové de la Diputació de Tarragona, l'Ajuntament de Reus i la subvenció de la Generalitat de Catalunya per equipaments escènics. Els últims deu anys el pressupost ha anat augmentant dels 869.520,13 euros el 2016 als 1.171.592,03 previstos per enguany.
Pel que fa al manteniment, la partida destinada anualment ha anat variant. El 2016 només es van invertir 10.203,64 euros. Els anys que s'han dedicat més diners al manteniment de les instal·lacions ha estat el 2025 (137.150,1 euros) i el 2023 (60.061,46). Els anys 2016, 2017, 2018, 2019, 2022 i 2024 es van invertir menys de 40.000 euros.
El regidor ha destacat que l'any passat es van fer inversions importants com ara la revisió de la part elèctrica (19.383,26 euros) o els 13.335,40 euros destinats al pla director del teatre. També es van tirar endavant algunes millores per exemple de seguretat en la caixa escènica (35.762,76 euros), la instal·lació d'una alarma de seguretat (16.826,27 euros), la ignifugació de l'espai (11.084,93 euros) i la substitució de llums LED (12.261,03 euros).