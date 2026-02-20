EQUIPAMENTS
L’Associació de Veïns del Parc Mas Iglesias proposa construir un domo geodèsic al parc
Consisteix en una estructura arquitectònica circular parcialment de vidre
L’Associació de Veïns del Parc Mas Iglesias ha proposat, a través dels Pressupostos Participatius del 2025 de Reus, construir un domo geodèsic entorn del parc. Aquest se situaria a l’extrem nord, a prop de l’espai d’esbarjo per a gossos, amb l'objectiu de poder generar més activitat a l'entorn, especialment durant els mesos de tardor i hivern. Tal com explica el president de l'entitat veïnal, Òscar Mendoza, «quan vam començar amb les reivindicacions al voltant de l'estació d'autobusos ens vam adonar que el parc estava infrautilitzat. Per tant, per evitar que mai més a ningú li passés pel cap fer cap bajanada, vam creure que s'havia de potenciar el parc». En aquest sentit, Mendoza considera que la manera de complir amb aquest objectiu és «portar gent al parc».
«Vam veure que s'estaven fent moltes activitats als centres cívics de la ciutat, però totes elles a porta tancada. Entre aquestes hi ha activitats com taitxí o meditació que el lloc més idoni per fer-ho és en un parc», afegeix el president. No obstant això, tal com apunta Mendoza a Mas Iglesias el centre cívic més proper, el Migjorn, queda bastant lluny, i tot i que es poden fer activitats a l'aire lliure al parc, el fred i el mal temps típic en èpoques com tardor o hivern suposa un entrebanc. Per aquest motiu, proposen la construcció d'un domo geodèsic, que consisteix en una estructura arquitectònica circular parcialment de vidre per continuar connectat amb l'entorn. «Per activitats esportives com el Reus Mou-te, o qualsevol altra tipologia d'activitat que es vulgui fer al parc tens un espai cobert on poder fer-ho tot i que no faci bon temps. És una sala polivalent integrada al parc», afirma Mendoza. A més, gràcies a la coberta parcialment de vidre permetràs que durant el dia compti amb il·luminació natural.
Segons la proposta presentada al consistori, preveuen que l'espai pogués tenir uns 11 metres de diàmetre, generant un espai on es poguessin fer activitats, amb els assistents asseguts, amb un aforament d'unes 132 persones. Per un altre costat, pel que fa a la gestió de l'espai Mendoza opina que ha de ser una instal·lació municipal i que el Centre Cívic Migjorn n'assumeixi la direcció. D'aquesta manera, el centre cívic disposaria d'un espai per tal de proposar activitats relacionades amb l'aire lliure. Aquesta és una de les propostes que, actualment, estan analitzant des de la regidoria de Participació Ciutadana per tal d'estudiar la seva viabilitat, que s'ha marcat el 24 de març com a data límit. En cas de ser acceptada, passarà a la fase de votació que serà entre el 9 d'abril i el 8 de maig.
Camp de Tarragona
Creixen un 8,6% les compravendes d’habitatge a Tarragona durant l’últim trimestre de 2025
Redacció