Judicial
Set anys i mig de presó per l'acusat de matar un home a ganivetades i de cremar-lo a Reus el 2023
Fiscalia acorda amb la defensa de l'investigat rebaixar la pena de 18 anys de presó inicial
L'Audiència de Tarragona ha condemnat a set anys i sis mesos de presó per assassinat l'home acusat de matar-ne un altre el 14 d'octubre de 2023 a Reus. Fiscalia ha acordat amb la seva defensa rebaixar la petició inicial que s'enfilava a 18 anys de presó per un delicte d'assassinat. Aquest divendres, s'ha celebrat la vista de conformitat.
Segons l'escrit acusatori del ministeri públic l'investigat i la víctima havien tingut una relació d'amistat que havia empitjorat pels deutes econòmics i problemes sentimentals amb terceres persones. Després d'enviar-se missatges de texts i àudios, tots dos es van trobar a la urbanització del Pinar, on el ja condemnat li va propinar "múltiples" ganivetades i va cremar a la víctima.
El 14 d'octubre de 2023, entre les 21:15 i les 22:11 hores, l'acusat i la víctima, llavors de 73 i 63 anys respectivament, es van intercanviar diversos missatges de text i una quarantena d'àudios, en els quals el processat va insultar i propinar amenaces de mort. Arran d'això, la víctima es va dirigir a la urbanització del Pinar, amb unes estisores per enfrontar-se amb el processat.
Després de trucar al timbre de casa seva, l'acusat va sorprendre a l'altre home i el va colpejar amb un bastó diverses vegades. Segons l'escrit d'acusació, tots dos van iniciar una baralla, on el ja condemnat li va propinar "múltiples" ganivetades a la víctima al carrer.
"Va morir a causa de lesions traumàtiques penetrants a la cavitat toràcica amb el resultat d'hemotòrax, compatible amb ferida d'arma blanc, que no han pogut ser identificades en superfície, donat l'estat de carbonització del cadàver", assenyala el ministeri públic en el seu escrit acusatori.
Després, l'investigat va arrossegar el cos sense vida fins a l'interior del seu domicili i va netejar la via pública on hi havia restes de sang. També va guardar el vehicle del mort al seu garatge. "Es va dutxar i va anar a buscar el seu gos que s'havia escapat", afegeix. Més tard, va traslladar el vehicle de la víctima a una zona d'aparcament, situada al carrer del Camí dels Recs, proper a Castellvell del Camp.
Al voltant de les sis de la matinada del 15 d'octubre, l'acusat va utilitzar un bidó de gasolina i fulles de diaris per cremar el cadàver. "A conseqüència d'això, va patir una carbonització pràcticament total de la superfície corporal", recull el fiscal. Finalment, el processat va trucar a una empresa d'assistència jurídica per informar que havia matat una persona i després ho va fer al 112.
Això va permetre la seva detenció immediata mentre estava a la terrassa d'un bar de Reus. L'home es troba en presó provisional des del 17 d'octubre de 2023. Inicialment, Fiscalia li demanava 18 anys de presó per un delicte d'assassinat amb l'atenuant de confessió. A més, li sol·licitava 20 anys de llibertat vigilada i la prohibició d'aproximar-se als familiars de la víctima i de comunicar-s'hi per un període de 20 anys.
Finalment, i després de la conformitat a la qual han arribat les parts, l'home ha estat condemnat a set anys i mig de presó, cinc anys més de llibertat vigilada i disset anys on tindrà prohibit aproximar-se i comunicar-se amb familiars de la víctima. A més, se li ha imposat el pagament de 65.000 en concepte de responsabilitat civil.