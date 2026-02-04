SOCIETAT
Guaita recorrerà els barris per recollir suggeriments i «construir la ciutat que volem entre tots»
El programa 'L'alcaldessa als barris' preveu entrevistes a peu de carrer, reunions i una carpa
Des de l’inici del mandat, l’equip de govern municipal ha dut a terme una vuitantena de visites als trenta-sis barris per, de bracet de les associacions de veïns, conèixer de primera mà les problemàtiques i demandes de la comunitat. A partir de la setmana vinent, l’estratègia completarà «un pas més endavant» amb l’activació del programa L’alcaldessa als barris, una acció amb què la batllessa de Reus, Sandra Guaita, pretén «construir la ciutat que volem entre tots i totes» a partir de visites, reunions i entrevistes a peu de carrer.
El projecte es concreta en l’aterratge «de manera més estable» als barris. Durant tres dies, Guaita, tècnics municipals i regidors s’establiran en una zona, atendran la població a peu de carrer a través d’una carpa i es reuniran amb entitats i agents de l’entorn per compilar les principals propostes i demandes. «Volem treballar no tan sols en les queixes, sinó també rebre les propostes que tenen per construir ciutat», va afirmar l’alcaldessa. «Seran unes jornades més intensives de treball per definir quins barris voleu; per definir el present i el futur», va afegir.
El programa s’encetarà pels barris Fortuny i Juroca la setmana vinent. En concret, seran visitats els dies 10, 11 i 12 de febrer. A més de la carpa, que serà el punt físic de referència per a la ciutadania en horari de 10 a 13 i de 16.30 a 18.30 hores, i la visita de l’àrea, el govern local visitarà les escoles Marià Fortuny i Puigcerver, el Centre de Formació d’Adults de la Generalitat, la Llar d’Infants Barrufet, l’escola bressol municipal Margalló, el Centre Cívic Migjorn, el Pavelló Olímpic Municipal i el Giny, així com entitats i agents referents. «Quan aterrem, la voluntat és no tan sols estar en una carpa quiets, sinó ser proactius», va concretar Guaita. «Volem que els veïns se sentin interpel·lats i facin propostes, que diguin què pensen dels barris i què podem construir», va detallar. «Quan parlem d’escolta activa no ho podem limitar a venir un dia», va rematar.
El president de l’associació de veïns del barri Juroca, Manuel Villalba, va remarcar que «és important que es dugui a terme el projecte i que es doni l’oportunitat a tots els veïns de venir i dir tot el que pensen». Per la seva banda, el president de la Federació d’Associacions de Veïns de Reus (FAVR), Marcos Massó, va comentar que és «importantíssim» que la comunitat «sàpiga que té el suport de l’Ajuntament» per compartir els seus problemes, queixes i idees de millora. Els suggeriments rebuts seran analitzats a escala tècnica.
La ruta continua
L’acció s’allargarà fins a l’any vinent, atès que la intenció és visitar tots els barris de Reus. El calendari del programa s’informarà prèviament amb la difusió de fulletons informatius a les bústies dels barris on es desenvoluparà, així com a les xarxes socials del consistori. La previsió inicial és que, després de Fortuny i Juroca, l’agenda continuï amb visites als entorns de Muralla, Pastoreta, Monestirs, Mas Abelló i Mas Pellicer.