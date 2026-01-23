Mobilitat
9,3 MEUR per al manteniment de les connexions de Reus amb l'entorn
Alguns dels vials beneficiats són els que connecten amb Salou, Riudoms, Cambrils i Constantí
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya ha anunciat una gran licitació per executar operacions de conservació d’obra civil en diferents trams de carretera de tot el país amb una inversió de 171.058.745,31 euros. Aquest s’ha dividit en 17 lots, dels quals dos actuen directament al territori del Camp de Tarragona. A banda de les operacions periòdiques de conservació ordinària també s'hauran d’efectuar operacions de vigilància i ajuda a la vialitat i de seguiment i control per tal de recollir la informació necessària dur a terme el manteniment. Pel que fa al lot entorn de Reus la inversió serà de 9.368.619,16 euros, mentre que el lot de Montblanc serà de 8.868.529,94 euros, sumant una inversió superior als 18,2 milions d’euros. La durada del contracte serà de 48 mesos a partir del 16 d’abril del 2026 o de la data de formalització del contracte del lot en cas que aquesta sigui posterior.
Pel que fa al lot de Reus, diversos vials que connecten amb la capital del Baix Camp es veuran beneficiats com és el cas de la T-310, carretera que connecta el municipi amb Riudoms. En aquest cas les obres de conservació es divideixen en diversos trams, passant pels termes municipals de Riudoms, Montbrió del Camp, Mont-roig del Camp i fins a arribar a Pratdip, sumant un total de 20,5 quilòmetres. Un altre punt beneficiat serà el vial principal de connexió amb el municipi de Vila-seca, la T-315, conegut com la carretera de Bellissens. En aquest cas, l’actuació engloba els més de 3 quilòmetres que hi ha entre la connexió de la T-11 fins a arribar a l’N-340.
Una altra carretera serà la TV-3141, també coneguda com la carretera de Misericòrdia, que connecta el Santuari de Misericòrdia amb Cambrils. Les actuacions afectaran els 7,5 quilòmetres que connecten el Santuari fins a la connexió amb l’A-7 al terme de Cambrils. Una altra connexió amb un dels municipis veïns englobat en el lot serà la TV-7211, que connecta Reus amb Constantí. En aquest cas seran més de 9 quilòmetres des de l’avinguda de Marià Fortuny fins a arribar a la connexió amb la T-721. Finalment, l’última connexió amb Reus que s’afegeix serà la C-14, que connecta amb Salou. En aquest cas, els diversos trams implicats sumen 9,4 quilòmetres. Per un altre costat, també es veuran beneficiats altres vials com la C-242, la C-44, la T-704, la TV-3101 o la TV-7041, entre d’altres. En total sumen una longitud de 308,8 quilòmetres.
Lot de Montblanc
Pel que fa al lot de Montblanc es beneficien diverses connexions entre les capitals de la Conca de Barberà, el Baix Penedès i l’Alt Camp, entre altres trams. En total, sumen 336,4 quilòmetres d’obres. Per exemple, una de les actuacions més importants serà a la C-14, en el seu pas per Alcover i Montblanc, amb més de 30 quilòmetres d’obres repartits en diversos punts quilomètrics. Altres trams inclosos seran la TV-7004 entre Ulldemolins i Vimbodí, la connexió entre El Vendrell i Valls a través de la C-51 o la T-204 entre Montferri i Salomó.