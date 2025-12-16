Societat
Els creadors del millor gelat artesà: «Què millor que vermut i avellana per representar Reus?»
Els responsables de Gelats i Torrons Xixona, Núria del Cacho i Ahmed Atamna, van guanyar el premi a millor gelat artesanal amb el ‘Catalanet Ganxet’ en el marc del MIG 2025 Experience, celebrat l’1 i 2 de desembre a Itàlia
Com valoreu haver rebut el Premi a millor gelat artesanal d’Europa?
N.C: «Ha estat tota una sorpresa per nosaltres. Recordo que fa un parell d’anys que es va començar a parlar de fer una ruta sobre el gelat europeu amb criteris de sostenibilitat i nosaltres sempre hem estat molt al darrere de tot aquest tema i d’aplicar-ho a la botiga, sigui estalviant aigua o instal·lant plaques solars per reduir l’impacte ambiental. Aleshores, ens vam assabentar que es volia fer aquesta ruta, el GelatOn The Road, i ens va semblar molt interessant per poder estar amb altres gelaters i aprendre d’ells».
Com va ser el procés de creació del Catalanet Ganxet, el gelat premiat?
A.A: «Teníem clar que havia de ser amb productes de proximitat. Aleshores, què millor que un gelat de vermut i avellana per representar la ciutat de Reus? A més, concretament vam posar torró d’avellana que també ens representa molt com a negoci, perquè també fem torrons. La veritat, va ser tot un procés en què van sortir diverses idees i al final la que més ens va agradar va ser aquesta, del vermut i el torró d’avellana. Al principi havíem pensat a fer que el vermut estigués dins, integrat en el gelat, però al final vam creure que no quedaria del tot bé».
N.C: «Cert, en un inici vam pensar a fer un gelat de músic, però creiem que no acabava de tenir ganxo. També vam pensar que havia de ser un gelat que agradés als nens i sempre ens venia la xocolata al cap, però no és de proximitat. Aleshores, vam pensar en aquestes postres que es fan als restaurants que es diu el Catalanet, que és una bola de gelat de torró amb ratafia. A partir d’aquí, el vam evolucionar fins al Catalanet Ganxet».
Us esperàveu guanyar?
A.A: «Em vaig quedar de pedra, no m’esperava guanyar. Recordo que a la Núria li deia que el que no volia fer era el ridícul, ja està! Hi havia un nivell increïble, amb equips que hi anaven fins a sis gelaters. Alguns fins i tot semblava que portaven galons! Com si fossin militars. Potser m’esperava fer tercers...».
«Hem guanyat sent nosaltres, sent honestos. Som ametlles i avellanes»
N.C: «Això ho diràs tu! Recordo que vam acabar i tenia molt de fred, així que em vaig posar l’anorac, com si anés de carrer i em vaig quedar d’espectadora, com si no anés amb mi la cosa. Aleshores, quan de cop i volta ens diuen que havíem guanyat jo em vaig quedar al·lucinant, perquè jo estava gairebé que ja me n’anava a casa meva! Vaig sortir a recollir el premi sense l’uniforme».
Per què creieu que vau guanyar? Si veieu que hi havia tant de nivell...
A.A: «Suposo que va ser una barreja de coses. El gelat és molt bo, està fet amb un torró que està acabat de fer i l’avellana està acabada de collir. El gelat és ciència i art, hi ha molta cosa darrere, tota una narrativa».
N.C: «Hem guanyat sent nosaltres, hem sigut honestos. Som ametlles i avellanes, som aquest territori. No faré coses que no conec, com un gelat de cactus. Molta gent ens pregunta per què no obrim més gelateries i ens expandim. No té sentit, perquè el que volem és fer el que fem i cada vegada millor. Deixar la mínima empremta ambiental i, a la vegada, deixar-nos la pell aquí, amb les nostres receptes, participant en la nostra ciutat. Que es noti que això és un local de Reus i si volen fer gelats, m’ho invento, a Girona, que els faci la gent de Girona i tal com els fan a Girona. Perquè si no totes les ciutats passem a ser iguals i no ho som. La globalització està bé, però té aquesta part fosca que no ens agrada».
És curiós això de rebre un premi al millor gelat al desembre...
A.A: «També ho fan perquè els gelaters tenen més temps, perquè ja no es ven tant de gelat. Ara bé, nosaltres no tant perquè quan no fem gelats, estem fent torrons! Allí anaven tots molt tranquils, nosaltres no. Però el gelat unia els dos mons, així que ens representava molt bé».
N.C: «Però el gelat cada vegada és un producte més atemporal, cada vegada es venen més gelats a l’hivern. Nosaltres sempre tenim torrons i gelats, tot i que en aquesta època hi ha més torrons que gelats i a l’estiu al revés, òbviament».