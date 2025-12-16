MEDI AMBIENT
L'ús de les deixalleries es dispara arran de la bonificació de la taxa de la brossa
Les aportacions han crescut cada mes entre un 40 i un 60% en comparació amb les dades de l'any anterior
Les aportacions a les deixalleries de Reus s’han disparat aquest 2025. Si el 2024 es va tancar amb 49.499 entregues, en el present exercici ja se n’han registrat 71.061, amb dades fins al 13 d’octubre. L’auge coincideix amb la introducció de la bonificació del rebut de la brossa en funció dels residus que es portin a les deixalleries municipals, bé sigui en la versió mòbil o la fixa.
Cada mes del 2025 ha registrat increments entre el 40 i el 60% en comparació amb l’any passat. De fet, el període complet amb menor nombre total d’aportacions d’enguany, febrer, amb 6.638, ja hauria significat el mes amb més moviment del 2024.
El regidor en cap de l’àrea de Medi Ambient, Sostenibilitat i Via Pública, Daniel Rubio, destaca que l’ús de les deixalleries mòbils ha crescut «més d’un 75%» i les fixes, entre un 35 i un 36%, «gràcies a la campanya A Reus, qui més recicla, menys paga». «Veiem que funciona», valora. Per la seva banda, l’edil d’Hisenda, Manel Muñoz, recorda que la bonificació fiscal de la taxa de la brossa es va aplicar per «beneficiar a qui recicla i fa ús de la deixalleria».
El rebut de la brossa pot rebaixar-se fins a un 20% amb l'entrega d'objectes
Per a les ordenances fiscals del 2025, es va crear una nova bonificació de la taxa de recollida domiciliària de residus segons el nombre d’aportacions de deixalles que s’efectuïn a les deixalleries municipals. Amb un màxim de 20 euros, el contribuent veurà una rebaixa del rebut del 10% si completa entre quatre i sis aportacions. Si en du entre set i dotze, la factura baixarà un 15%. Per més de dotze entregues, el descompte serà d’un 20%. La seva aplicació està condicionada a la presentació del document d’identitat del ciutadà en el moment d’efectuar l’entrega dels objectes.
Les deixalleries serveixen per aportar-hi restes, sobretot aquelles més sensibles amb el medi ambient, de gran volum o de difícil triatge, per tal de facilitar-ne el tractament més adequat. S’hi poden portar elements diversos com telèfons, mobles, roba, cosmètics, bombetes o electrodomèstics. A banda de les fixes, hi ha el servei mòbil, que visita diferents punts del municipi amb un calendari preestablert.
