EMPRESA
La Cambra de Reus reclama que els Fons de Transició Nuclear ajudin més les pimes
L'ens valora la coexistència entre grans i petites empreses
La Cambra de Comerç de Reus va dur a terme ahir l’esmorzar de Nadal amb els mitjans de comunicació per compartir el balanç de l’activitat de l’ens durant el 2025 i els reptes de futur. En la trobada, el president de la corporació, Mario Basora, va mostrar-se «una mica decebuts» perquè 78 projectes hagin quedat en espera en el repartiment dels Fons de Transició Nuclear i va demanar que les petites i mitjanes empreses, molt representatives en les comarques de l’àmbit de la Cambra, tinguessin un major pes en les futures convocatòries.
«Està bé que tinguem empreses al territori, però les petites empreses han estat en inferioritat; volem plantejar que s’aportin fons al pressupost del 2026 per als projectes en llista d’espera i, per a l’any següent, una discriminació positiva», va expressar.
«Hem de fer que convisquin els dos ecosistemes, l’empresa gran que arrossega nous projectes i l’impuls de les petites companyies del territori; la suma de moltes és la suma de moltes persones», va afegir.
Basora va aprofitar per remarcar la bona rebuda que ha tingut l’Oficina de Transició Energètica Empresarial, la necessitat de potenciar les infraestructures o la progressiva reforma de la Llotja. «El que volem és convertir la Cambra en un actor imprescindible en la nova economia del Camp de Tarragona», va concloure.
Reus
Mario Basora: "És lícit que Tarragona vulgui la seva estació, però no hem de perdre el nord"
Sergi Peralta Moreno