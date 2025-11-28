Mobilitat
La ZBE es posa en marxa a Reus aquest dilluns: multes, excepcions i tot el que has de saber
Les restriccions passen a ser efectives i l’accés dels vehicles més contaminants comportarà sancions
Reus activarà a partir d’aquest dilluns, 1 de desembre, la tercera fase de la seva Zona de Baixes Emissions (ZBE). A partir d’ara, les restriccions passen a ser plenament efectives i l’accés dels vehicles més contaminants podrà comportar sancions. Aquesta mesura afecta únicament els vehicles sense etiqueta de la DGT els titulars de la qual no estiguin empadronats a la ciutat ni paguin l’impost de circulació a Reus.
La ZBE funcionarà de dilluns a divendres entre les 7.00 i les 19.00 hores, mentre que els caps de setmana, dies festius i l’horari nocturn quedaran lliures de restriccions. Durant la fase informativa, l’Ajuntament ha enviat avisos als propietaris de vehicles afectats, encara que aquestes notificacions no implicaven multa. Amb l’inici de la nova etapa, el sistema de control passa a ser plenament sancionador per als qui incompleixin les condicions d’accés.
Els vehicles sense distintiu ambiental disposaran de 24 dies l’any per circular per la zona sense tràmits previs, una mesura pensada per facilitar desplaçaments puntuals. També podran accedir si estacionen en aparcaments municipals o privats que comptin amb conveni amb l’Ajuntament. Actualment, un total de 13 aparcaments ja estan adherits, sumant més de 4.000 places, a les quals s’afegeixen les 677 places d’aparcaments dissuasius repartits per la ciutat.
L’ordenança preveu una àmplia varietat d’exempcions i autoritzacions per a situacions específiques. Entre elles s’inclouen vehicles de persones amb mobilitat reduïda, serveis essencials o d’emergència, transport de persones amb malaltia o discapacitat, vehicles professionals propers a la jubilació, rendes baixes, vehicles històrics o usuaris que disposin de pàrquing dins de la ZBE. També s’inclouen els vehicles destinats al transport públic i al transport de mercaderies.
Camp de Tarragona
10 plans nadalencs a Tarragona que no et pots perdre: fires, mercats i pessebres
Daniel Cabezas Ramírez
La creació d’aquesta xarxa d’accessos excepcionals es complementa amb l’esforç municipal de dotar la ciutat d’alternatives d’aparcament. A més dels aparcaments adherits, Reus disposa d’àrees d’estacionament gratuït en espais com el carrer del Treball, Països Catalans, Pi del Burgar o el Santuari de Misericòrdia. El consistori preveu continuar ampliant aquesta xarxa durant els propers mesos per facilitar la mobilitat i reduir el trànsit dins del perímetre protegit.
El desplegament de la ZBE continuarà avançant en fases. La pròxima ampliació està prevista per a l’1 de gener de 2028, quan les restriccions començaran a aplicar-se també a vehicles amb etiqueta B i a residents dins de la mateixa ciutat. Amb això, Reus s’alinea amb les directrius europees i estatals per millorar la qualitat de l’aire i reduir emissions, en un procés que s’anirà aplicant de forma progressiva per facilitar l’adaptació de la ciutadania.