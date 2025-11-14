Cultura
Reus impulsa un projecte pioner de mediació cultural amb deu ciutats catalanes
Reus ha activat aquesta temporada un projecte de mediació cultural vinculat a l’obra Fantasmes de guerra, en el marc del programa Transistor de la Xarxa Transversal
La Regidoria de Cultura de Reus, a través del Consorci del Teatre Fortuny i amb la col·laboració d’Icaria Cooperativa, ha posat en marxa aquesta temporada 2025-2026 un innovador projecte de mediació cultural vinculat a l’espectacle Fantasmes de guerra. L’obra, creada per la Companyia de Comediants La Baldufa, es representarà a les deu ciutats que formen part de la Xarxa Transversal, amb l’estrena celebrada aquest dijous, 13 de novembre, al Teatre-Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat. A Reus, es podrà veure al Teatre Fortuny els dies 6 i 7 de febrer de 2026.
A la capital del Baix Camp, el projecte s’impulsa com una prova pilot sota el títol Reus, ciutat que escolta, amb Icaria Cooperativa com a entitat dinamitzadora. La iniciativa implica joves en processos de primera acollida, centres educatius com l’Escola de Teatre i Cinema i l’Escola d’Art i Disseny de Reus, així com entitats socials com Ocell de Foc i l’orientadora comunitària del SOAC del Departament d’Educació. L’objectiu és crear vincles entre el Teatre Fortuny i els joves nouvinguts.
L’espectacle s’emmarca dins del programa Transistor de la Xarxa Transversal d’Activitats Culturals de Catalunya (XTAC), que pretén situar la mediació cultural com a eix central entre la creació escènica, els equipaments culturals i la ciutadania. Aquesta xarxa agrupa deu ciutats catalanes de mida mitjana que treballen conjuntament per impulsar la cultura com a motor de transformació social, compartint recursos, experiències i projectes. El programa busca consolidar la figura del mediador o mediadora cultural dins dels teatres municipals i fomentar noves formes de relació entre artistes, institucions i públic.