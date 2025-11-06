Medi Ambient
Reus acullirà la Jornada de la Xarxa de Cooperació al Desenvolupament del Sud de Catalunya
La trobada, centrada en els conflictes ambientals, comptarà amb la participació d’experts del CSIC i la URV
Reus serà, per primera vegada, la seu de la VI Jornada de la Xarxa de Cooperació al Desenvolupament del Sud de Catalunya, que tindrà lloc aquest dijous, 6 de novembre, a les 18 h, a l’Antic Hospital Sant Joan. La trobada, que porta per títol “Parlem de conflictes ambientals”, compta amb el suport de l’Àmbit de Solidaritat i Cooperació de l’Àrea de Serveis a les Persones i Drets Socials de l’Ajuntament de Reus.
La Xarxa de Cooperació al Desenvolupament del Sud de Catalunya és un projecte que treballa per enfortir les entitats i iniciatives de justícia global del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, impulsant espais de reflexió i formació sobre els grans reptes globals del segle XXI.
En aquesta línia, la jornada abordarà qüestions clau com l’emergència climàtica, els límits ecològics i la transició energètica, a través d’una conversa entre Antonio Turiel, investigador de l’Institut de Ciències del Mar del CSIC i reconegut divulgador sobre crisi energètica i ambiental, i Aitana de la Varga, investigadora del Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT-URV) i professora agregada de Dret Ambiental a la URV.
Abans del diàleg principal, Xavier Jiménez, biòleg i president del GEPEC-EdC, oferirà una presentació sobre els principals reptes i conflictes ambientals al sud de Catalunya, destacant els impactes acumulats i la situació del territori com a zona de sacrifici ambiental.
L’acte s’iniciarà amb una rebuda institucional a càrrec de Anabel Martínez Serrano, regidora de l’Àrea de Serveis a les Persones i Drets Socials de l’Ajuntament de Reus, i de Josep Alcoceba Borràs, coordinador de la Xarxa de Cooperació al Desenvolupament del Sud de Catalunya.
La inscripció per assistir a la jornada és gratuïta i prèvia a través del web www.xcd.cat. Les persones participants rebran un exemplar del darrer número de la Revista Mirades, l’altaveu del sector en matèria de cooperació al desenvolupament, drets humans, justícia global i defensa del medi ambient.