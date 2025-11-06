Municipal
Reus renova els centres cívics Ponent i Mas Abelló per millorar el servei a la ciutadania
Les obres s’emmarquen dins el Pla d’Acció Municipal 2023-2027, que aposta per modernitzar els equipaments i reforçar la proximitat amb la ciutadania
Els centres cívics Ponent i Mas Abelló estan immersos en un procés de renovació amb l’objectiu d’oferir espais més confortables, accessibles i adaptats a les necessitats de la ciutadania. Les actuacions formen part del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2023-2027, que inclou per primera vegada una partida específica del pressupost municipal destinada a la millora dels centres cívics de la ciutat.
Al centre cívic Ponent, les obres responen a una proposta guanyadora dels pressupostos participatius, impulsada per les mateixes persones usuàries. El projecte contempla la divisió d’una sala gran per permetre-hi dues activitats simultànies i la renovació de l’equipament audiovisual, actuacions que ja estan en execució. Paral·lelament, també s’està retirant el fibrociment de la teulada.
Aprofitant el tancament temporal, s’hi duen a terme altres millores interiors com la substitució de les finestres de fusta per unes de noves amb estors, la reubicació de la recepció amb una entrada més accessible per a tothom, la reforma de l’aula de cuina per adaptar-la a les noves necessitats formatives, la creació d’una nova aula d’informàtica i el repintat general de les instal·lacions. A més, s’hi està instal·lant parquet a dues aules, concretament a l’aula multiús i a l’espai de joc infantil, per oferir un entorn més càlid i funcional.
Pel que fa al centre cívic Mas Abelló, les actuacions previstes es centren en la millora de les seves instal·lacions per garantir-ne el bon estat i la seguretat. Es durà a terme la reforma de la coberta de la sala del casal i el canvi de les portes de vidre interiors per millorar-ne l’eficiència i la seguretat. També es pintarà la façana del pati i es milloraran les condicions d’accessibilitat a la sortida al pati, afavorint l’ús de l’espai per a totes les persones. A més, es substituiran les portes i reixes malmeses i es renovarà la porta principal, amb la voluntat de donar una imatge renovada i acollidora a l’equipament.
La regidora Mar Escoda ha destacat que “amb aquestes primeres actuacions iniciem un procés de renovació dels centres cívics adaptat a les necessitats de la ciutadania, per continuar oferint serveis de qualitat i a prop de tothom”.
El PAM 2023-2027 fixa com a objectius principals consolidar els centres cívics com a espais de trobada i relació ciutadana, actualitzar-ne el model de gestió, impulsar la digitalització i l’ús de noves tecnologies i millorar la qualitat dels serveis públics que s’hi presten.