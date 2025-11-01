Societat
L’Ajuntament de Reus expressa el seu malestar pels actes incívics durant el festival Pintor Rock
El consistori demana mesures urgents, mentre que l’organització assegura que ja ha activat patrulles i equips de neteja per conscienciar el públic
L’Ajuntament de Reus ha traslladat el seu malestar als organitzadors del festival Pintor Rock, que se celebra aquests dies al parc de la Festa, després dels actes d’incivisme registrats en diferents punts del municipi.
El consistori ha demanat a l’organització que prengui «mesures urgents» per revertir aquestes situacions, que considera «incompatibles amb el civisme i la convivència» que promou la ciutat.
Per minimitzar les molèsties a la ciutadania, l’Ajuntament ha reforçat els serveis municipals de neteja i de la Guàrdia Urbana, i ha volgut demanar disculpes als veïns i veïnes afectats per les incidències dels darrers dies. També ha agraït la tasca dels equips municipals que han treballat intensament per mantenir les condicions de seguretat i neteja al voltant del recinte.
El consistori ha advertit que es replantejarà la continuïtat futura del festival si no es produeix un canvi significatiu i una millora en la gestió per part de l’organització privada de l’esdeveniment.
Des del festival Pintor Rock, per la seva banda, han explicat a Diari Més que ja s’han posat en marxa patrulles de sensibilització per recórrer els voltants del parc i conscienciar el públic, així com equips de neteja per reduir l’impacte dels comportaments incívics.