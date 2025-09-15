Cultura
El Superadrac de Reus torna a ballar pels carrers per Misericòrdia
La Tortuga del Vendrell va ser l’element festiu convidat d’enguany
Un cop més i amb motiu de la celebració de la Festa de la Mare de Déu de Misericòrdia el Superadrac de l’Associació Supera’t va tornar a ballar pels carrers del Tomb de Ravals de Reus ahir al matí. L’element festiu va sortir al voltant de les 10.30 hores des de l’Església de la Puríssima Sang i es va encaminar direcció centre.
Aleshores, en arribar a la plaça de Prim, en l’encreuament entre el raval de Santa Anna amb els carrers de Llovera i Monterols, es va trobar cara a cara amb la convidada d’enguany; la Tortuga del Vendrell. L’element de la capital del Baix Penedès va descendir des del carrer de Sant Joan i va ser rebut amb un ball conjunt entre totes dues bèsties sota la mirada atenta i curiosa de la població que es congregava allí, atreta pel so de la música.
A la vegada, mentre ballaven tots dos plegats, l’entremaliada tortuga es va dedicar a llençar bombolles i escopir aigua als presents, que reien i xisclaven sorpresos per la sobtada descàrrega. Fins i tot, algunes de les persones reunides entre el públic van acabar amb la camisa xopa, com va ser el cas de l’exalcalde de Reus, Carles Pellicer.
A continuació, els dos elements van sortir en cercavila pels carrers del centre de la capital del Baix Camp fins a acabar finalment el seu recorregut a la plaça del Mercadal.
Allí van donar per acabada la jornada matinal festiva i van prendre un descans just davant de la façana de la casa consistorial reusenca, mentre alguns dels vianants s’aturaven per fer-se fotos i admirar els dos rèptils festius.