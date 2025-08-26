Urbanisme
La 3a edició de l’EAR RAW Reus se centrarà en com millorar la gestió de l’aigua
L’esdeveniment pretén fer una diagnosi de la situació i buscar solucions
La tercera edició de l’EAR RAW, Reus Architecture & Urban Design International Workshop va donar ahir dilluns 25 d’agost el tret de sortida amb l’acte d’inauguració institucional al Centre d’Art Cal Massó.
Aquest esdeveniment biennal, organitzat per l’Ajuntament de Reus i l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili, en col·laboració de la demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, pretén identificar i trobar solucions als reptes urbanístics i arquitectònics de Reus.
La regidora de l’àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Reus, Marina Berasategui, va destacar que el més important és poder «unir el món acadèmic i el de la gestió pública» alhora que s’aprèn «d’altres universitats i ciutats del món». Concretament, l’esdeveniment compta amb la participació d’alumnes i professors de les universitats de Normandia, Gènova, Lovaina i Mendoza.
En la primera edició es va treballar el concepte de «ciutat anticipada», pensant en els reptes de futur com a ciutat i, en la segona, la temàtica va girar al voltant de «la ciutat connectada» i es va reflexionar sobre projectes com eixos cívics o estructures ferroviàries.
En aquesta tercera s’abordarà una altra temàtica de rellevància històrica a la capital del Baix Camp; «la ciutat líquida». «Reflexionarem sobre aquella ciutat que conviu amb les estructures i infraestructures blaves i la gestió de l’abastament de l’aigua. Això ho hem vist amb projectes com el del passeig de la Boca de la Mina, la renaturalització de la ciutat i la nostra relació amb el territori», va apuntar la regidora.
Per la seva banda, el director del workshop, Arturo Frediani, va ser l’encarregat de presentar l’esdeveniment que vol «repensar diversos problemes de Reus». «Tractarem un problema generalitzat entre moltes ciutats i el que volem és, des de l’arquitectura i urbanisme contemporani, estudiar com podem redreçar males dinàmiques que les ciutats tenen amb el territori que l’envolten», va comentar Frediani.
En total seran dues setmanes amb diverses conferències i actes i, segons va explicar el director, en la primera es fixaran més en la diagnosi i, durant la segona setmana, es treballarà en equips internacionals per generar propostes.