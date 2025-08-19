Entrevista
Ferran Figuerola: «Seria molt bonic poder reobrir el Bravium Teatre coincidint amb el 75è aniversari»
El president del Bravium Teatre destaca la bona relació amb l’Ajuntament de Reus i la importància del conveni específic que s’haurà de crear entre l’administració i l’entitat
Les obres del Centre Catòlic s’han adjudicat recentment i haurien de començar en no res. Veure que més o menys se segueix el que estava previst és bon indici?
«Creiem que els terminis s’estan complint des que es va signar el conveni amb el propietari, que és la Prioral. Sabem com funciona l’administració i que no necessàriament significa que sigui lenta, però es necessiten uns terminis legals com ara fa poc ha estat la licitació d’obres. Nosaltres ens hem sentit molt tranquils en tot moment perquè des del primer moment hem tingut molt de contacte tant amb la regidoria de Cultura, alcaldia i altres polítics de govern. Mai hem dubtat que això s’acabarà executant. A més, l’actual govern ara ha fet els dos anys i encara li queden dos anys més, així que el que esperem és que ho inaugurin ells abans que el període previ a les eleccions els pugui afectar».
Hi ha una mica de debat sobre el nom que ha de tenir l’espai. Què en pensa?
«Cada vegada que sento el nom de ‘Centre Catòlic’ se’m remou una mica l’estómac. Fa més de cinquanta anys que no existeix el Centre Catòlic, el que passa és que els propietaris imagino que volen que es digui Centre Catòlic, però nosaltres reivindiquem que allò és el Bravium Teatre».
Sempre ha semblat que amb Reus Cultura hi ha hagut una bona sintonia.
«I tant, hi ha una bona relació amb Reus Cultura, amb el regidor, el gerent i els treballadors i hem parlat moltes vegades. I fins i tot van tenir el detall de trucar-nos perquè volien ensenyar-nos els plànols. No tenien cap obligació de fer-ho com Ajuntament, però van tenir aquesta deferència i és una cosa que ens va agradar».
Què us ha semblat el projecte de reforma?
«El projecte ens va semblar una mica atrevit. Allò sembla molt gran, però no ho és tant. A la planta baixa, quan passes del vestíbul ja ets dins del teatre i no hi ha res més. Al primer pis sí que hi ha espai, però voler obrir aquella claraboia menja metres quadrats. Ara bé, ens van assegurar que tindrem un espai, que serem l’única entitat per ara amb porta i pany i que podrem fer servir les instal·lacions. I si hi ha un projecte també significa que això ho tenen mesurat i saben el que fan».
El regidor de Cultura sempre ha reivindicat el compromís amb el Bravium, però encara s’ha de crear un conveni entre l’administració i el Bravium. Com d’important serà aquest?
«Això és un tema que encara no s’ha parlat, però entenem que algun dia s’haurà de fer. Coneixem i confiem en aquest compromís que el regidor ha expressat i perquè el conveni que es va arribar en el passat se’n parla. Ara és cert que serà necessari crear aquest conveni específic entre el Bravium i Cultura que haurà d’establir com convivim allí dins. Cal tenir en compte que allí hi haurà unes despeses, els beneficis de la taquilla, la programació del Bravium o que ells vulguin també aprofitar l’espai per coses com, per exemple, el Trapezi. D’això s’haurà de parlar per establir com ho gestionem. Hi confiem, però és un pas important que esperem que passat l’estiu i Misericòrdia ho comencem a estudiar i treballar amb lupa. Els detalls són importants».
Com han estat aquests quatre anys del Bravium «a l’exili»?
«Quatre anys després hem fet igual o més que quan estàvem allà i hem continuat treballant igual. Hem programat, hem fet espectacles de carrer, hem col·laborat allà on ens han demanat. No ha estat una limitació i damunt la taula tenim bastants projectes, a més perquè l’any vinent són 75 anys del Bravium i és una data rellevant que volem celebrar i que la ciutadania hi participi. A més, si les obres comencen en poc temps i no hi ha retards seria molt bonic poder reobrir el Bravium Teatre coincidint amb el 75è aniversari».
Heu convertit el repte en oportunitat.
«Sí, ho hem fet. Al cap de poc d’instal·lar-nos on som ara, un espai que ens ha cedit la família Macaya als quals estem molt agraïts, ens va visitar el regidor Recasens per veure com estàvem i va al·lucinar per la ràpida reacció que vam tenir per continuar amb l’activitat. És veritat, no tenim teatre, però tenim un petit escenari, continuem amb els cursos, amb la programació i amb els espectacles de carrer».
Algun projecte per celebrar els 75 anys que puguem avançar?
«S’estan treballant moltes coses i algunes no les puc dir. Una cosa és que volem publicar un llibre, com ja vam fer en el passat amb el cinquantè aniversari. Aquest aniria sobre els últims 25 anys, entre el 2001 i el 2026 i la publicació està prevista per la tardor del 2026».