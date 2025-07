Obre un nou comerç de moda i llar a la Fira Reus

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La Fira Centre Comercial de Reus sumarà una nova firma, Half Price. La popular cadena especialitzada en moda, calçat i articles per a la llar amb descomptes tipus outlet obrirà la seva primera botiga a Catalunya a la capital del Baix Camp.

La reconeguda cadena polonesa oferirà un ampli catàleg de productes de firmes de luxe, tant de col·leccions actuals com de temporades passades, amb un establiment de més de 3.000 metres quadrats amb seccions dedicades a moda femenina, masculina i infantil, a més d’articles per a la llar. El seu model outlet permetrà accedir a preus molt competitius, responent així a la creixent demanda de compres assequibles sense renunciar a la qualitat.

«Per a nosaltres és clau comptar amb operadors que aportin diversitat i diferenciació en el mix comercial del centre», destaca Mayte Forján, Asset Manager de Centros Comerciales de Silicius. «Half Price encaixa a la perfecció amb els nostres objectius: facilitar l’accés a marques reconegudes, oferir als nostres visitants una àmplia i variada oferta comercial i contribuir a la sostenibilitat donant una segona vida als estocs».

La incorporació d’Half Price consolida encara més el mix comercial que ofereix La Fira als seus visitants. El centre s’ha posicionat aquests últims anys com a referent comercial gràcies a una oferta diversa de botigues, restaurants i lleure de qualitat per a tots els públics. En aquests moments, a més, té en marxa un pla d’expansió previst per als propers mesos que inclou l’obertura de nous espais comercials i l’organització de més activitats culturals i gastronòmiques que generin un impacte positiu en l’economia local.