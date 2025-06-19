Política
Junts demana mesures «urgents» per les obres del carrer Ample
El grup municipal demana un espai de seguiment amb tècnics, veïns i comerciants
El grup municipal de Junts per Reus ha presentat un paquet de mesures per reduir les afectacions de les obres de remodelació del carrer Ample, apuntant que «han generat un enorme malestar a comerços i veïns», a causa de la «mala gestió» del govern municipal.
En una moció, que defensarà en el ple municipal de demà, Junts proposa que l’Ajuntament retorni les taxes municipals corresponents a serveis no prestats, com els guals o la recollida de residus, i que estudiï possibles compensacions a aquells negocis amb «pèrdues econòmiques justificades».
Així mateix, Junts defensa l’obertura progressiva de trams un cop estiguin finalitzats, la recerca d’alternatives d’aparcament més properes i accessibles, i l’impuls d’un estudi de viabilitat per construir un nou aparcament municipal al passeig Mata.
A més, el grup municipal demana la convocatòria de reunions informatives periòdiques amb presència de tècnics i responsables polítics, la millora de la senyalització i dels accessos provisionals, i la creació d’un espai estable de seguiment del projecte amb participació veïnal i comercial.
En paral·lel, a la moció, Junts per Reus exigeix a l’Ajuntament que analitzi de manera específica «la problemàtica de la circulació als carrers adjacents sense sortida alternativa» i que proposi una «solució consensuada amb els veïns».