Cultura
Els fills il·lustres de Reus sortiran dels seus quadres en una visita teatralitzada a l’Ajuntament
Es duran a terme tres passis en el marc de Sant Pere els dies 20 i 21 de juny
Els fills il·lustres de Reus tornaran a caminar entre la ciutadania amb motiu de Sant Pere. Aquest divendres i dissabte 20 i 21 de juny, en el marc de la programació de la Festa Major, està prevista una visita teatralitzada a l’Ajuntament de Reus en què els fills il·lustres de la ciutat «sortiran dels seus quadres» per rebre als visitants.
Aquesta novetat d’enguany ha estat gràcies a la iniciativa de Cori Martínez, secretària de la junta del Bravium Teatre, i Carmen Sánchez, vocal de la junta. «Les dues som molt ganxetes i la idea va sorgir d’un dia que vam tenir una reunió a l’Ajuntament i ens va sorprendre la gran quantitat de fills il·lustres que hi havia. Vam pensar que es podria fer alguna cosa, perquè la gent no coneix als fills il·lustres», comenta Martínez.
Tot i que mantenen en l’anonimat quins seran els fills il·lustres que es representaran en aquesta obra, assegura que s’han documentat a l’hora de redactar el guió: «Hem intentat buscar alguna cosa per destacar de cadascun i hem rebut ajuda d’historiadors com Jaume Massó o la Carme Puyol per alguns personatges en concret. Al gener vam començar a informar-nos i el guió el vam començar abans de Setmana Santa».
A la vegada, a l’hora d’escollir els personatges van tenir en compte que hi hagués paritat: «Tot i que hi ha molts més homes que dones, en l’obra hi haurà dos fills i dues filles il·lustres». A més, hi haurà un cinquè fill il·lustre «convidat» i, tant Sánchez com Martínez actuaran com a guia i uixera respectivament, sumant un total de set actors.
Per un altre costat, la secretària agraeix que des de l’Ajuntament els ho han posat molt fàcil: «Tant des d’alcaldia com la regidoria de Cultura ens ho han posat molt fàcil i és d’agrair. Des de l’inici els ha agradat la proposta i ens han encoratjat a continuar endavant».
Per tal de fer els darrers preparatius, des de l’Ajuntament se’ls ha permès dur a terme dos assajos a la casa consistorial, un demà dijous 19 de juny i l’altre el divendres abans del primer passi. L’obra té una previsió de durada aproximada d’entre 35 i 40 minuts, amb tres passis i un aforament de 25 persones cadascun. «És una obra de petit format, que també vol interactuar amb el públic. Ens agrada improvisar i cada passi serà lleugerament diferent de l’anterior», comenta Cori Martínez.
Oportunitat de futur
Encara que sigui la primera vegada que es durà a terme aquesta visita teatralitzada, aquesta s’estrenarà en gran en estar inclosa en la programació de Sant Pere: «La veritat, és bastant la pressió haver-ho de fer per Sant Pere, mai havíem dirigit un projecte com aquest. Nosaltres mai hem liderat, sempre hem sigut manades».
No obstant això, malgrat que ambdues impulsores es mostren nervioses davant l’imminent estrena, a la vegada estan «molt il·lusionades» i amb l’esperança de poder donar continuïtat al projecte. «Ens agradaria molt fer-ho més endavant. Això ha nascut com neixen les coses al Bravium, per amor a l’art. Quan vam parlar amb Cultura els va agradar la idea i ens van dir que, si ara sortia bé, potser es podia repetir d’alguna manera en el futur», explica la secretària del Bravium.
Les persones interessades a assistir a algun dels passis han de fer reserva prèvia a través de la pàgina web www.entrapolis.com. Els passis seran a les 18 i 19 hores el divendres 20 de juny i a les 11 hores el dissabte 11 de juny.