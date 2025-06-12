Política
Junts trasllada al Parlament la situació de la Residència ICASS
Ha registrat una bateria de preguntes per exigir explicacions
Junts ha traslladat al Parlament de Catalunya la seva «preocupació» per la reobertura de la Residència de Gent Gran de Reus, l’ICASS. El grup parlamentari va registrar ahir una bateria de preguntes adreçades al Departament de Drets Socials i Inclusió per exigir explicacions sobre la situació de l’equipament. L’objectiu és reclamar informació «clara» sobre els terminis, la inversió i el futur model de gestió del centre.
La portaveu de Junts per Reus, Teresa Pallarès, assenyala que «hem pres la iniciativa perquè no pot ser que els compromisos del Govern es quedin en una simple declaració d’intencions». Així mateix, la diputada Noemí Nieto afirma que l’executiu català «ha de ser transparent i compartir la planificació futura mentre manté tancada una residència pública essencial per a la ciutat». Per això, remarca que la consellera Mònica Martínez Bravo «ha de comprometre’s i explicar de manera clara quins terminis i quin model de gestió preveu per a la reobertura de l’equipament».
A més, Junts vol saber «si el tancament de la residència era preventiu i provisional, per què el Departament no ha estat capaç, gairebé un any després, ni tan sols d’iniciar la redacció del projecte de reforma», així com per què «no s’ha prioritzat la inversió a Reus» tenint en compte les llistes d’espera actuals.