Drets Socials
L’entorn de l’ICASS reprèn la recollida de signatures i treballa per constituir-se en associació
Vol fer el pas per tenir més «força» i reclamar que s’executi el projecte de reforma
Els últims usuaris de la Residència de Gent Gran de Reus, popularment coneguda com a ICASS, van abandonar l’edifici el juliol del 2024 amb el compromís governamental que la gestió del servei continuaria sent pública una vegada completades les obres de rehabilitació de l’immoble i que es garantiria el retorn dels usuaris. Famílies i treballadors van agrupar-se com a plataforma per vetllar per l’execució del projecte i que «recordin que estem aquí».
En l’actualitat, treballen per constituir-se com a associació per tenir més força a l’hora de reclamar davant l’administració pública. En paral·lel, han reprès la recollida de signatures per exigir que es duguin a terme les reformes «que siguin necessàries i que tornin a obrir la residència 100% pública». Juntament amb les firmes captades l’any passat, ja sumen unes 12.000 adhesions.
El portaveu de les famílies, Tarsicio Ros, apunta que els compromisos del Govern són «paper mullat» perquè «no hi ha res, no fan res» i, quan han demanat informació per escrit, «no responen», de forma que se senten «enganyats». Amb l’assessorament d’un advocat, l’entorn de l’ICASS està completant els tràmits per esdevenir una associació, una qüestió que requereix temps.
«Una vegada ho siguem, tindrem una mica més de força per fer alguna reclamació més seriosa, oficial, que consti», afirma Ros, qui afegeix que tenen la sensació que «ens han expulsat pràcticament de la residència», però «ara hi ha ocupes i no els diuen res». «Ells hi poden ser i nosaltres no?», es pregunta. Per tot plegat, estan recollint de nou signatures, que volen presentar a la Generalitat.
Fonts del Departament de Drets Socials expliquen a Diari Més que «el procés segueix el seu curs i mantenim l’estimació inicial que ja vam donar fa setmanes, que els treballs podrien durar uns quatre anys». L’executiu català destinarà 14 milions d’euros a la reforma integral de la Residència de Gent Gran de Reus, després de determinar que existien problemes estructurals importants que recomanaven el cessament de l’activitat a les instal·lacions. Els principals inconvenients detectats foren legionel·losi, risc d’incendi i risc estructural. A més, en ser un edifici vell, no complia la normativa d’accessibilitat ni la distribució d’espais pròpia d’una residència del segle XXI, segons va assegurar el Govern.
Tarsicio Ros denuncia que «aquí no han invertit ni un euro» des de fa anys i denuncia el greuge comparatiu amb la Residència de la Mercè de Tarragona. «Estem discriminats, mal administrats; no han tingut en consideració les persones que hi havia residents, ni els treballadors, ni les famílies», lamenta.
«Intentarem per tots els mitjans fer alguna cosa», conclou el portaveu de les famílies. La plataforma està pensant convocar una manifestació per commemorar l’aniversari del primer any des que «ens han fet fora». També habilitarà un WhatsApp o un correu electrònic perquè qualsevol interessat pugui sumar-se a la iniciativa.