Seguretat
La Guàrdia Urbana de Reus utilitzarà càmeres personals per enregistrar actuacions policials
El dispositiu es farà servir davant de fets delictius, infraccions o situacions de risc
La Guàrdia Urbana de Reus ha adquirit càmeres de gravació personals que els agents portaran durant els seus torns per enregistrar actuacions policials. Aquest nou element té com a objectiu donar més seguretat jurídica a les accions que faci la Guàrdia Urbana, més transparència i garantir una millor seguretat a la ciutadania.
Aquestes càmeres s’utilitzaran per gravar determinades accions com poden ser possibles fets delictius, infraccions administratives greus o qualsevol situació que comporti un alt risc per a la integritat física dels agents o la ciutadania. En els darrers dies s’ha dut a terme cursos formatius destinats als agents de la Guàrdia Urbana per garantir que tots ells estan informats de quin és el protocol d’ús i quin és el funcionament del dispositiu per tal que les patrulles en facin ús de manera immediata.
La regidora de l’àrea de Seguretat Ciutadana i Convivència de l’Ajuntament de Reus, Dolors Vázquez, apunta que «la posada en marxa d’aquests dispositius s’emmarca dins del Pla d’Acció Municipal 2023-2027 de l’Ajuntament de Reus que pretén dotar de més dispositius tècnics i materials de la Guàrdia Urbana».
A més, per donar més seguretat jurídica a aquest nou aparell, els arxius estaran encriptats de manera que no serà possible editar o manipular el contingut. Alhora, les gravacions estaran acompanyades d’una sèrie de metadades que indicaran la data, l’hora, la geolocalització, l’agent i el dispositiu. A més, el sistema estarà supervisat per la delegada de Protecció de Dades de l’Ajuntament per garantir el bon ús dels dispositius.
Des de l’Ajuntament s’ha establert un protocol per també garantir els drets a l’honor i de la mateixa imatge de les persones: «La càmera no estarà gravant tota l’estona. En el moment que els agents procedeixin a l’inici de la gravació hauran d’informar a la ciutadania d’aquest inici de la gravació».
Un protocol d’ús que s’ha establert fent servir de referència el d’altres ciutats catalanes que ja utilitzen aquest dispositiu de seguretat, tot i que adaptat a l’ordenança municipal de Reus. «Hem buscat i adaptat allò que és més important o són elements comuns d’aquests protocols i després hem afegit aquelles singularitats que tenim en el municipi», comenta Vázquez
A la vegada, la regidora insisteix en el fet que el tractament de les dades serà exclusivament per motius judicials o d’investigació: «Està totalment prohibit l’edició, el visionament o la còpia i tractament que no sigui imprescindible per l’ús que se li ha donat, que és la conservació i custòdia de les imatges o el seu requeriment des d’una autoritat judicial».
Les imatges es conservaran en la base de dades de la Guàrdia Urbana durant un mes abans de ser esborrades i, en cas d’estar relacionades amb qualsevol fet que pugui constituir un delicte o infracció, només s’hi podran accedir per via judicial. En conclusió, Dolors Vázquez defensa que és un bon sistema des del punt de vista dels agents i de la ciutadania.