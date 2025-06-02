Empresa
Mitja dotzena d’emprenedors entren en la fase d’assessorament del tercer Reus Espais Vius
L’antic barri de Santa Teresa, epicentre de la iniciativa, clou la campanya de dinamització
L’antic barri de Santa Teresa va celebrar dissabte la festa de cloenda de la campanya de dinamització Carrers d’ahir, espais d’avui, la primera passa de la tercera edició del projecte Reus Espais Vius. L’acte va consistir en la inauguració d’una exposició de memòria històrica i va presenciar l’esperat retorn dels antics gegants d’aquests carrers, que van evocar l’esperit de les festes populars d’antuvi. A partir d’ara, l’Ajuntament de Reus se centrarà a difondre entre la comunitat emprenedora i el teixit empresarial les particularitats del programa de revitalització comercial, tot i que, a hores, d’ara, més de mitja dotzena de persones ja han entrat en la fase d’assessorament «i alguns ja van molt avançats per veure si troben un local que s’adigui a les seves condicions», explica el regidor d’Empresa i Ocupació, Òscar Subirats.
L’edil detalla que la primera part de la tercera convocatòria del Reus Espais Vius se centrava a posar el focus en la zona per donar-la a conèixer. La intervenció, que actua entre l’avinguda de Prat de la Riba i el carrer de Sant Joan, compta amb una dotació econòmica de 279.000 euros per ajudar a l’establiment de noves activitats econòmiques en els locals buits. Segons dades municipals, 71 baixos dels 133 identificats estan disponibles. Els ajuts es concediran a propostes que requereixin una inversió mínima de 4.000 euros i cobriran un 50% del total, amb un topall de 20.000 euros. Subirats assenyala que és una iniciativa «que té una durada llarga perquè es necessita una feina prèvia d’assessorament», però ja espera que, en un o dos anys, es pugui treballar «en un altre lloc» per a una futura quarta fase.
L’entorn va ser elegit per al projecte per tenir «memòria històrica i identitat de barri, que creiem que és un valor afegit per als nous emprenedors que s’hi instal·lin» i, a l’hora, per la seva proximitat amb el centre, explica Subirats. De fet, l’exposició, que es podrà visitar fins al 14 de juny al carrer de Santa Teresa, 3, ofereix un recorregut fotogràfic i testimonial a partir d’entrevistes a veïns i botiguers. L’edil d’Empresa i Ocupació remarca que un concepte molt repetit era la «cadira al carrer», símbol de la «cohesió veïnal» i consistent en baixar una cadira de casa per prendre la fresca i reunir-se amb els amics i coneguts o presenciar qualsevol acte. La mostra també posa de manifest tres figures reconegudes que van viure al barri: l’escultor Modest Gené, el polític Julià Nougués i el revolucionari i ministre Joan Garcia Oliver. «A Santa Teresa existeix una memòria històrica i cohesió veïnal que ajuden que el negoci, al final, quedi integrat en un espai molt més acollidor», expressa Subirats.
El regidor recorda que es busca que els emprenedors tinguin un compromís amb el triple impacte —social, mediambiental i econòmic—. «Així generem no només el reviscolament d’una trama urbana, aconseguint més negocis, sinó que, a més, fem que aquests siguin més resilients i conscients davant dels moments de crisis inesperades que estem vivint», expressa.