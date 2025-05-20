Municipal
Reus posa en marxa "NEXES", un nou servei d’atenció integral a les sexualitats per a joves
Un espai segur i confidencial per acompanyar la salut sexual i afectiva dels joves de Reus menors de 25 anys
L’Ajuntament de Reus, a través de les regidories de Salut i Esports i de Joventut, i amb el suport de les professionals de l’ASSIR del CAP Sant Pere de l’Atenció Primària ICS Camp de Tarragona, impulsa “NEXES”, un nou Servei d’Atenció a les Sexualitats adreçat a joves menors de 25 anys. Aquest recurs vol ser un espai segur, inclusiu i confidencial per a l’acompanyament, l’assessorament i la informació sobre salut sexual i afectiva.
El servei s’ubicarà al Centre Cívic Gregal i obrirà cada dimecres de 16.30 a 20.00 h, amb un equip multidisciplinari format per una psicòloga, una llevadora i una tècnica en salut sexual. L’atenció es farà en dos espais diferenciats per garantir la intimitat i la seguretat de les persones usuàries.
“NEXES” ofereix atenció a través de tres punts especialitzats:
- Punt d’acompanyament de la salut, amb orientació mèdica sobre corporalitat, anticoncepció, ITS, i interrupció voluntària de l’embaràs.
- Punt de suport emocional, amb atenció inclusiva sobre identitat i expressió de gènere, orientació sexual, agressions i relacions.
- Punt d’educació sexual i sensibilització, amb formació sobre drets sexuals, plaer, autoestima i prevenció.
A més, el servei oferirà proves ràpides de VIH i sífilis un cop al mes en col·laboració amb l'entitat Assexora’t, i organitzarà xerrades, tallers i activitats adreçades a joves, famílies i professionals del sector. Aquestes activitats es realitzaran cada dimecres en paral·lel a les atencions individuals.
La primera jornada tindrà lloc el dimecres 28 de maig, coincidint amb el Dia Internacional de l’Acció per la Salut de les Dones, i estarà dedicada a la menstruació conscient, amb una sessió especial a les 17.30 h al mateix Centre Cívic Gregal.
La inauguració oficial de “NEXES” serà demà, 21 de maig a les 17.00 h, també al Centre Cívic Gregal. L’acte, obert al jovent, inclourà una presentació dels serveis i una petita festa amb berenar i batucada.
Aquest nou espai suposa una evolució del Punt Jove d’Atenció a les Sexualitats, actiu des del 2012, i amplia l’oferta amb una atenció més integral i professionalitzada. “NEXES” reflecteix el compromís del govern municipal amb la promoció d’una sexualitat saludable, informada i respectuosa, en coherència amb el Pla d’Acció Municipal (PAM).