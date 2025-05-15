Economia
La Cambra i el Clúster TIC impulsen una doble seu de l’Oficina Accelera Pyme
Oferirà serveis d’assessorament i digitalització a les pimes i autònoms de les cinc comarques d’àmbit cameral
La Cambra de Comerç de Reus i el Clúster TIC Catalunya Sud han formalitzat un acord estratègic per a la posada en marxa d’una doble seu de l’Oficina Acelera Pyme (OAP) al territori. Aquesta col·laboració permetrà oferir serveis especialitzats d’assessorament i digitalització a pimes i autònoms de les cinc comarques de l’àmbit cameral (Baix Camp, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d’Ebre i Terra Alta), des de dues localitzacions físiques: la seu corporativa de la Cambra al carrer de Boule i les instal·lacions de REDESSA Tecno, al Parc Tecnològic i d’Innovació del Tecnoparc.
Aquest acord s’emmarca dins el Programa Oficines Acelera Pyme impulsat per Red.es i Cámara de España, finançat per la Unió Europea a través dels fons NextGenerationEU, amb l’objectiu de promoure la transformació digital del teixit empresarial. Gràcies a aquesta aliança, el Clúster TIC Catalunya Sud esdevé entitat col·laboradora de la Cambra per a l’execució parcial de les activitats previstes per a l’anualitat 2025. Es contempla la realització d’assessoraments personalitzats, jornades de sensibilització i la creació de continguts digitals formatius, entre d’altres actuacions.
«Serveis d’alt valor»
El president de la Cambra de Comerç de Reus, Mario Basora, ha destacat «la importància de comptar amb agents de proximitat i especialitzats, com el Clúster TIC, que permeten arribar amb més eficàcia a les empreses del territori amb serveis d’alt valor afegit en l’àmbit de la digitalització».
Per la seva banda, el president del Clúster TIC Catalunya Sud i CEO de Movertis, Pablo Mazón, ha subratllat la importància d’aquest acord estratègic «per apropar encara més a les pimes i professionals autònoms amb el sector tecnològic i contribuir així al foment de la innovació i competitivitat del teixit empresarial de la Catalunya Sud».
En paraules del regidor de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement de l’Ajuntament de Reus i conseller delegat de REDESSA, Josep Baiges, «la instal·lació de l’oficina d’Acelera Pyme a la seu de REDESSA al Tecnoparc, permetrà acostar aquest servei a tot el seu ecosistema». L’acció reforça la capacitat operativa de l’oficina a Reus.