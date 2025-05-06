Cultura
Una exposició dona a conèixer la figura de Josep Maria Baiges i Jansà al Castell del Cambrer
La mostra repassa totes les facetes de l'artista
El Castell del Cambrer va acollir ahir al vespre la inauguració de l’exposició amb motiu del centenari del naixement de Josep Maria Baiges i Jansà, un dels artistes més polifacètics que ha trepitjat Reus, que s’allargarà fins al 10 de maig. El fet que Baiges era un tot terreny es demostrava només accedir a l’edifici; a una banda, el seu vessant com a dibuixant, a l’altra banda, les obres pictòriques.
Entre aquestes últimes, hi havia una de les peces més interessants de l’exposició; l’Omnipotència, coneguda per la seva similitud amb el Sant Crist de la Creu que Salvador Dalí va pintar posteriorment. En ascendir al pis superior de l’edifici els assistents, que no van tardar a omplir la sala, descobrien les altres facetes de Josep Maria Baiges com a caricaturista, decorador, cineasta i compositor. «Comences a mirar les diferents facetes i penses a quedar-te amb el Baiges aquarel·lista, després amb el Baiges dissenyador i així fins que no saps amb quin Baiges et quedes, perquè tots són molt bons», va reconèixer el regidor de Cultura de l’Ajuntament de Reus, Daniel Recasens.
El fill petit de Josep Maria Baiges i regidor de l’Ajuntament de Reus, Josep Baiges, va ser el centre d’atenció dels assistents en tot moment, interessats per l’obra del seu pare. En arribar l’hora indicada, els visitants de l’exposició es van congregar a la sala superior per tal que el regidor els dirigís unes paraules alhora que sonava En Peret Ganxet, l’himne sardanista de la ciutat que va compondre Josep Maria Baiges i Jansà. «Volem ensenyar totes les cares com a pintor, decorador, dissenyador, publicista, músic, compositor i no acabaríem», va comentar el Baiges fill.
A més, la família Baiges present es va atrevir a compartir una interioritat amb els assistents, i era la manera de rebre les visites a casa; cantant la cançó composta per Josep M. Baiges i Jansà amb motiu de les Festes dels Barris de Riudoms, A casa tenim convidats! Aleshores, acompanyats pel so de l’acordió de Maria Montserrat Baiges, filla també de Josep M. Baiges, els membres de la família Baiges presents van entonar el cant per recordar amb enyorança a un artista únic per les seves habilitats tot terreny.