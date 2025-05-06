Infraestructures
Adjudicat un estudi per valorar l’estat de l’obra civil de la depuradora de Reus
Aigües Reus assegura que hi ha parts de la infraestructura que presenten certes debilitats pel pas del temps i el seu ús intensiu
Aigües de Reus ha adjudicat un estudi per a la inspecció de totes les estructures i edificis que conformen l’Estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) amb l’objectiu de valorar possibles lesions o patologies que pugui tenir l’obra civil, així com les possibles causes, i actuar en conseqüència.
L’actual EDAR de Reus va entrar en servei a principi dels anys 80 del segle passat, com a successora de la primera EDAR de l’Estat espanyol, estrenada als anys 30, amb la qual cosa hi ha parts de la infraestructura que presenten certes debilitats pel pas del temps i el seu ús intensiu.
L’EDAR ja va ser sotmesa a un estudi i valoració d’aquest tipus l’any 2005, que va servir per identificar les inversions de manteniment i reparació que calia dur a terme i determinar-ne la seva urgència. El que es es vol fer ara és actualitzar aquest informe i quantificar el cost de les actuacions que és necessari emprendre. L’empresa adjudicatària ha estat TENGI Consultoria Tècnica SL. L’empresa té tres mesos per a la realització del treball.
La inversió s’emmarca en el Pla de Reposicions i Millores del sistema de sanejament de Reus, el finançament del qual recau en l’ACA.
L’estudi té com a objectiu garantir la el correcte funcionament de l’EDAR en tot moment i la seva vida útil, ja que és una peça fonamental en el sistema de sanejament «en alta» de la ciutat, que configuren el conjunt d’instal·lacions destinades a conduir i tractar les aigües residuals. Formen part del sistema de sanejament de Reus l’estació de depuració d’aigües residuals, les estacions de bombament i els col·lectors «en alta».
«L’Estació Depuradora d’Aigües Residuals i tot el sistema de sanejament requereix d’un important manteniment, així com d’una renovació i millora continuada», explica el regidor responsable del servei, Daniel Rubio. «És en aquest sentit que cal no baixar la guàrdia per tal de garantir que no hi ha errades ni imprevistos en una infraestructura que és vital per al dia a dia de la ciutat. La depuradora no para mai», afegeix el regidor.